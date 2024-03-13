Cinsiyet değiştirme terörüne karşı isyan büyüyor: LGBT lobisine karşı emsal karar!

Ergenliğin fiziksel değişimlerini duraklatan bu ilaçlarla ilgili daha önceki yıllarda yapılan bağımsız raporları da yayımlayan NHS İngiltere, "Bazı kişilerin cinsiyet uyumsuzluğu yaşamasının nedeni tam olarak anlaşılamamıştır ve cinsiyet kimliğinin gelişiminin çok faktörlü olması ve hem biyolojik hem de sosyal faktörlerden etkilenmesi muhtemeldir" ifadelerini kullandı