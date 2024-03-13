Giriş Tarihi: 13.03.2024 13:29
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
13:31
Cinsiyet değiştirme terörüne karşı isyan büyüyor: LGBT lobisine karşı emsal karar!
Küresel sermayenin desteğiyle etkisini her geçen gün artıran LGBT lobisi, sosyal medya ve dijital platformlar aracılığıyla algı operasyonlarını da sürdürüyor. Birçok Batı ülkesinde cinsiyetsizleştirme politikaları devlet desteğiyle de beraber ilkokul çağına kadar ulaştı. Cinsiyet değiştirme ameliyatlarını ilkokula kadar indiren LGBT terörüne karşı mücadele de hız kesmiyor. Son olarak İngiltere'de, LGBT lobisine karşı dikkat çeken bir adım atıldı.