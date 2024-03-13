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Haberler Galeri Cinsiyet değiştirme terörüne karşı isyan büyüyor: LGBT lobisine karşı emsal karar!
Giriş Tarihi: 13.03.2024 13:29 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 13:31

Cinsiyet değiştirme terörüne karşı isyan büyüyor: LGBT lobisine karşı emsal karar!

Küresel sermayenin desteğiyle etkisini her geçen gün artıran LGBT lobisi, sosyal medya ve dijital platformlar aracılığıyla algı operasyonlarını da sürdürüyor. Birçok Batı ülkesinde cinsiyetsizleştirme politikaları devlet desteğiyle de beraber ilkokul çağına kadar ulaştı. Cinsiyet değiştirme ameliyatlarını ilkokula kadar indiren LGBT terörüne karşı mücadele de hız kesmiyor. Son olarak İngiltere'de, LGBT lobisine karşı dikkat çeken bir adım atıldı.

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Cinsiyet değiştirme terörüne karşı isyan büyüyor: LGBT lobisine karşı emsal karar!

LGBT terörü, küresel sermayenin desteğiyle hiç olmadığı kadar güçlendi. Sosyal medya platformları ve dijital platformlarda adeta LGBT güzellemesi yapılıyor. Cinsiyetsizleştirme politikalarını sözde insan hakları çerçevesinde ilkokullara kadar indiren LGBT lobisi, özellikle küçük yaşta cinsiyet değiştirme ameliyatlarını yaygınlaştırmaya çalışıyor.

Cinsiyet değiştirme terörüne karşı isyan büyüyor: LGBT lobisine karşı emsal karar!

Başta ABD olmak üzere birçok Avrupa ülkesi de bu propagandanın parçası oluyor. İlkokul çocukları da dahil olmak üzere reşit olmayan çocuklar, LGBT terörünün en büyük hedef haline geldi. LGBT lobisine karşı süren mücadele kapsamında İngiltere'de emsal bir karara imza atıldı.

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Cinsiyet değiştirme terörüne karşı isyan büyüyor: LGBT lobisine karşı emsal karar!

İngiltere Ulusal Sağlık Kurumu (NHS), dün 18 yaş altı çocuklarda cinsiyet değişimi için kullanılan ve ergenliğin fiziksel değişimini duraklatan 'ergenlik engelleyici' ilaçların artık rutin bir şekilde reçete edilemeyeceğini duyurdu.

Cinsiyet değiştirme terörüne karşı isyan büyüyor: LGBT lobisine karşı emsal karar!

"18 YAŞ ALTI SOSYAL ÇEVREDEN ETKİLENİYOR"

NHS İngiltere, kararla ilgili açıklamasında 18 yaş altındaki çocuklarda cinsiyet değiştirmek için kullanılan ergenlik önleyici ilaçların güvenli ve klinik olarak etkili olduğuna dair 'yeterli kanıt' olmadığını belirtti.

Cinsiyet değiştirme terörüne karşı isyan büyüyor: LGBT lobisine karşı emsal karar!

Ergenliğin fiziksel değişimlerini duraklatan bu ilaçlarla ilgili daha önceki yıllarda yapılan bağımsız raporları da yayımlayan NHS İngiltere, "Bazı kişilerin cinsiyet uyumsuzluğu yaşamasının nedeni tam olarak anlaşılamamıştır ve cinsiyet kimliğinin gelişiminin çok faktörlü olması ve hem biyolojik hem de sosyal faktörlerden etkilenmesi muhtemeldir" ifadelerini kullandı

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