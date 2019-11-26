Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Dünyaya örnek teşkil edecek

'UTANMADAN, SIKILMADAN TÜRKİYE'YE SALDIRIYORLAR'



Arap Ligi'ne de seslenen Erdoğan, "Arap Ligi'nde Türkiye'ye karşı yalan yanlış bazı tavırlar oldu. Bizim ülkemizdeki 4 milyon mültecinin 350 bini Kürt, 3,5 milyonu ise Arap, Ezidi, Keldani, Arami ve diğerlerinden oluşuyor. Bütün bunların yüküne katlanan ve 40 milyon dolar harcama yapan Türkiye.



İşte bu yapılanları göremedikleri gibi Arap Ligi'nin mensupları olarak bu bölgeye 1 kuruş destek sağlamış da değiller. Sonra utanmadan, sıkılmadan Türkiye'ye saldırıyorlar. Böyle de bir gerçek var" ifadelerini kullandı.