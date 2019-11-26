Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Dünyaya örnek teşkil edecek

Her bölgede 100 metrekarelik 3+1 ve 2+1'lik 6 bin ev bulunacak. 1 merkez cami, 10 çevre cami, 16'şar sınıflı 8 okul, 1 lise, 2 spor salonu, 5 gençlik merkezi, 1 küçük stadyum, sosyal alanlar, 8 bölgede 10 yatak kapasiteli, 2 bölgede 200'er yatak kapasiteli hastaneler, küçük endüstriyel alanlar ve üniversiteler planlanıyor.
Toplam alan için 92.6 milyon metrekare gerekiyor. Her köyün yerleşim alanı 590 bin metrekareden oluşuyor.
140 köy için yerleşim alanı büyüklüğü ise 82,6 milyon metrekare oluyor.