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Emiri Şeyh Temim ile bir araya geldi

Giriş Tarihi: 15.08.2018 16:08 Güncelleme Tarihi: 15.08.2018 16:30
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Emiri Şeyh Temim ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Şeyh Temim ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ziyaret kapsamında çalışma yemeğinde bir araya geldi.

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Emiri Şeyh Temim ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Şeyh Temim ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleyen görüşmelerde ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca gündemdeki diğer konularda kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

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Emiri Şeyh Temim ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Şeyh Temim ile bir araya geldi

Diğer yandan 'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi, ülkesinin Türkiye'ye olan desteğini yaptığı yazılı açıklamayla duyurdu.

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Emiri Şeyh Temim ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Şeyh Temim ile bir araya geldi

Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la hafta başında gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin sonrasında devletinin büyük desteğini göstermek için Türkiye'ye geldiğini belirten Al Şafi, Katar Emiri'nin ekonomik krizden sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk devlet lideri olduğuna vurgu yaptı.

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Emiri Şeyh Temim ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Şeyh Temim ile bir araya geldi

Al Şafi, "Kardeş Türk halkının yanında durduğumuzu yeniliyoruz. Türkiye ile ilişkilerimizin sağlam olduğunu ve halkımız nezdinde bu ilişkilerin ayrı bir yeri olduğunu belirtiriz" değerlendirmesini yaptı.

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Emiri Şeyh Temim ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Şeyh Temim ile bir araya geldi
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Emiri Şeyh Temim ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Şeyh Temim ile bir araya geldi
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