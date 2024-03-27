Dali Francis Scott Key Köprüsü’nü yıktı! ABD’yi sarsan kazada çarpıcı detay: İlk faciası değilmiş!

24 UZMAN GEMİYİ İNCELEYECEK

Kaza ile ilgili soruşturmanın NTSB tarafından yürütüldüğünü belirten Homendy, "Olaydan önce meydana gelmiş olabilecek her şeyi, geminin güvenlik geçmişini ve yapılan her türlü bakımı derinlemesine inceleyeceğiz" ifadelerini kullandı.