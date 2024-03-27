Giriş Tarihi: 27.03.2024 10:34
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024
10:34
Dali Francis Scott Key Köprüsü’nü yıktı! ABD’yi sarsan kazada çarpıcı detay: İlk faciası değilmiş!
Dünya bu kazayı konuşuyor… Singapur bayraklı kargo gemisi Dali, ABD'nin Baltimore kentinde bulunan Francis Scott Key Köprüsü'ne çarptı. 257 kilometre uzunluğundaki köprü büyük bir gürültüyle yıkıldı, nehre düşenleri arama çalışmalarına başlandı. Şu ana kadar 2 kişi kurtarıldı, aranan 6 kişi için umutlar tükenmeye başladı! ABD Başkanı Joe Biden'dan "Terör saldırı değil" açıklaması gelirken Dali hakkında çarpıcı detaylara ulaşıldı. 2015 yılında inşa edilen geminin kazadan dakikalar önce güç kaybı yaşadığı ve aniden ışıklarının söndüğü elektronik sistemlerinin de çalışmadığı ortaya çıktı. Faciaya karışan geminin 2016'da da benzer bir kazaya karıştığı bilgisine ulaşıldı…