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Haberler Galeri Dali Francis Scott Key Köprüsü’nü yıktı! ABD’yi sarsan kazada çarpıcı detay: İlk faciası değilmiş!
Giriş Tarihi: 27.03.2024 10:34 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 10:34

Dali Francis Scott Key Köprüsü’nü yıktı! ABD’yi sarsan kazada çarpıcı detay: İlk faciası değilmiş!

Dünya bu kazayı konuşuyor… Singapur bayraklı kargo gemisi Dali, ABD'nin Baltimore kentinde bulunan Francis Scott Key Köprüsü'ne çarptı. 257 kilometre uzunluğundaki köprü büyük bir gürültüyle yıkıldı, nehre düşenleri arama çalışmalarına başlandı. Şu ana kadar 2 kişi kurtarıldı, aranan 6 kişi için umutlar tükenmeye başladı! ABD Başkanı Joe Biden'dan "Terör saldırı değil" açıklaması gelirken Dali hakkında çarpıcı detaylara ulaşıldı. 2015 yılında inşa edilen geminin kazadan dakikalar önce güç kaybı yaşadığı ve aniden ışıklarının söndüğü elektronik sistemlerinin de çalışmadığı ortaya çıktı. Faciaya karışan geminin 2016'da da benzer bir kazaya karıştığı bilgisine ulaşıldı…

Dali Francis Scott Key Köprüsü’nü yıktı! ABD’yi sarsan kazada çarpıcı detay: İlk faciası değilmiş!

Amerika Birleşik Devletleri, dün yerel saatle saat 01.30'da Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinde bulunan Francis Scott Key Köprüsü'nden gelen haberle sarsıldı.

Dali Francis Scott Key Köprüsü’nü yıktı! ABD’yi sarsan kazada çarpıcı detay: İlk faciası değilmiş!

Baltimore limanından Sri Lanka'ya doğru yola çıkan Singapur bayraklı 289 metrelik devasa bir konteyner gemisi olan Dali, 257 kilometre uzunluğundaki Francis Scott Key Köprüsü'ne çarptı. Kazanın ardından bir kısmı çöken köprünün üzerindeki araçlar Patapsco Nehri sularına düştü, gemide ise yangın çıktı.

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Dali Francis Scott Key Köprüsü’nü yıktı! ABD’yi sarsan kazada çarpıcı detay: İlk faciası değilmiş!

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Dünyanın konuştuğu kazanın ardından vakit kaybetmeden arama kurtarma çalışmalarına başlandı. Her gün 30 bin kişinin kullandığı Francis Scott Key Köprüsü'ne çıkan tüm yollar çift taraflı trafiğe kapatılırken Maryland Valisi Wes Moore, kaza sonrası eyalette olağanüstü hal ilan edildiğini ve olayın "terör saldırısı olduğuna dair inandırıcı bir kanıt bulunmadığını" açıkladı.

Dali Francis Scott Key Köprüsü’nü yıktı! ABD’yi sarsan kazada çarpıcı detay: İlk faciası değilmiş!

2 KİŞİ KURTARILDI… 6 KİŞİ ARANIYOR

Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu (NTSB) Başkanı Jennifer Homendy, köprünün yanında yaptığı basın toplantısında, nehre düşen 8 kişiden 2'sinin kurtarıldığını aranan 6 kişinin ise hayatını kaybetmiş olabileceğini açıkladı.

Dali Francis Scott Key Köprüsü’nü yıktı! ABD’yi sarsan kazada çarpıcı detay: İlk faciası değilmiş!

24 UZMAN GEMİYİ İNCELEYECEK

Kaza ile ilgili soruşturmanın NTSB tarafından yürütüldüğünü belirten Homendy, "Olaydan önce meydana gelmiş olabilecek her şeyi, geminin güvenlik geçmişini ve yapılan her türlü bakımı derinlemesine inceleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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