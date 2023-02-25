Deprem felaketinin ardından birlik mesajı vermişlerdi… Yunanistan’dan tepki çeken Türkiye yorumu!

Türkiye Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin acısını yaşıyor. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından tüm dünya Türkiye için adeta tek yürek oldu. Türkiye'nin yıllardır dünyanın dört bir yanında sürdürdüğü insani diplomasinin de bir sonucu olarak sayısız ülkeden deprem bölgelerine yardım ve destek yağarken birlik gösteren ülkelerden biri de Yunanistan olmuştu.