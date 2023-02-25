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Giriş Tarihi: 25.02.2023 10:21 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023 10:24

Deprem felaketinin ardından birlik mesajı vermişlerdi… Yunanistan’dan tepki çeken Türkiye yorumu!

Türkiye'deki deprem felaketinin ardından tüm dünya, yaraları sarmak için seferber oldu. Sayısız ülke, ilk günlerden itibaren arama kurtarma ekipleri, insani yardımlar ve destek mesajları gönderirken bunlardan biri de Yunanistan oldu. Felaketin ilk günlerinden itibaren Türkiye'nin yanında olduğunu belirten Yunanistan barış mesajları verirken Yunan hükümeti içinden umulmadık bir açıklama geldi. Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Miltiadis Varvitsiotis, katıldığı canlı yayında tehditkar ifadeler kullandı.

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Deprem felaketinin ardından birlik mesajı vermişlerdi… Yunanistan’dan tepki çeken Türkiye yorumu!

Türkiye Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin acısını yaşıyor. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından tüm dünya Türkiye için adeta tek yürek oldu. Türkiye'nin yıllardır dünyanın dört bir yanında sürdürdüğü insani diplomasinin de bir sonucu olarak sayısız ülkeden deprem bölgelerine yardım ve destek yağarken birlik gösteren ülkelerden biri de Yunanistan olmuştu.

Deprem felaketinin ardından birlik mesajı vermişlerdi… Yunanistan’dan tepki çeken Türkiye yorumu!

Türkiye'ye destek mesajları gönderen Yunanistan'dan arama kurtarma ekipleri de gönderilmişti. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise, Türkiye'de yaşanan Kahramanmaraş merkezli iki depremin Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin yeniden tanımlanması için bir fırsat olabileceğini belirtmişti.

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Deprem felaketinin ardından birlik mesajı vermişlerdi… Yunanistan’dan tepki çeken Türkiye yorumu!

SALDIRGAN AÇIKLAMA

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ise yaptığı açıklamada, depremlerin ardından çok pozitif bir atmosfer oluştuğunu belirterek bu durumun, dış politikada yakınlaşma ve diyalog sürecinin başlaması için kolaylaştırıcı bir rolü olduğunu ifade etmişti.

Deprem felaketinin ardından birlik mesajı vermişlerdi… Yunanistan’dan tepki çeken Türkiye yorumu!

Nikos Dendias, "Türk-Yunan anlaşmazlıklarına çözüm bulunabilir. Hem Yunanistan'ın hem de Türkiye'nin kazandığı bir çözüm bulunabilir. Zira, birinin kazancı, diğerinin zararı değildir." ifadelerini kullanmıştı.

Deprem felaketinin ardından birlik mesajı vermişlerdi… Yunanistan’dan tepki çeken Türkiye yorumu!

İki ülke arasındaki diyalog sürerken Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Miltiadis Varvitsiotis tepki çeken ifadeler sarfetti. Yunan SKAI TV kanalındaki programa konuşan Varvitsiotis, Türkiye'nin yaşadığı depremlerin ardından Türk-Yunan ilişkilerini değerlendirdi.

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