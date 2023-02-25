Deprem felaketinin ardından birlik mesajı vermişlerdi… Yunanistan’dan tepki çeken Türkiye yorumu!

Türkiye'deki deprem felaketinin ardından tüm dünya, yaraları sarmak için seferber oldu. Sayısız ülke, ilk günlerden itibaren arama kurtarma ekipleri, insani yardımlar ve destek mesajları gönderirken bunlardan biri de Yunanistan oldu. Felaketin ilk günlerinden itibaren Türkiye'nin yanında olduğunu belirten Yunanistan barış mesajları verirken Yunan hükümeti içinden umulmadık bir açıklama geldi. Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Miltiadis Varvitsiotis, katıldığı canlı yayında tehditkar ifadeler kullandı.