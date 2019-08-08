Deprem kahini bu tarihleri vermişti! İzmir ve Denizli depremleri tekrar akıllara getirdi
Deprem kahini bu tarihleri vermişti! İzmir ve Denizli depremleri tekrar akıllara getirdi
Son zamanlarda yaptığı tahminlerle adından sık sık söz ettiren deprem kahini Frank Hoogerbeets'in son tahmini de tuttu. Deprem kahini 6-7 Ağustos tarihlerine dikkat edilmesi gerektiğini iddia etmişti. İzmir'in Seferihisar ilçesinde 5.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Denizli'de ise saat 14.25' te merkez üssü Bozkurt olan 6.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmesinin ardından deprem kahinini tahminleri tekrar akıllara geldi. İşte Deprem kahini Frank Hoogerbeets'in son açıklamaları...
Giriş Tarihi: 08.08.2019
12:28
Güncelleme Tarihi: 08.08.2019
15:12