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dergisi, ’deki Suriyeliler haberinin yalan olduğunu açıkladı

aleyhtarı yayınlarıyla bilinen Alman haber dergisi , ödüllü muhabiri 'a yalan haber yaptığı ve okuyucularından bağış toplayarak menfaat sağladığı gerekçesi ile dava açacağını duyurdu.

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Giriş Tarihi: 23.12.2018 17:37 Güncelleme Tarihi: 23.12.2018 17:40
Der Spiegel dergisi, Türkiye’deki Suriyeliler haberinin yalan olduğunu açıkladı

Alman haber dergisi , ödüllü muhabiri 'a yalan haber yaptığı gerekçesi ile dava açacak. Muhabirin daha önce 'de yaşayan hakkında yalan haber hazırladığı öğrenildi.

Der Spiegel dergisi, Türkiye’deki Suriyeliler haberinin yalan olduğunu açıkladı

Alman haber dergisi , ödüllü muhabiri 'a yalan haber yaptığı ve okuyucularından bağış toplayarak menfaat sağladığı gerekçesi ile dava açacağını duyurdu.

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Der Spiegel dergisi, Türkiye’deki Suriyeliler haberinin yalan olduğunu açıkladı

, 7 yıldır dergi için çalışan 'un yazdığı yaklaşık 60 haberin en az 14'ünün sahte olduğunun belirlenmesinin ardından okuyuculardan özür diledi.

Der Spiegel dergisi, Türkiye’deki Suriyeliler haberinin yalan olduğunu açıkladı

'un kişisel banka hesabı üzerinden "'deki yetim Suriyeli çocuklara yardım etmek için" bağış topladığını belirten dergi, bağışın miktarı ve toplanan paraya ne olduğu gibi soruların yanıtının henüz bilinmediğini, konuyla alakalı yürütülen incelemede mevcut tüm verilerin savcılığa iletileceğini belirtildi.

Der Spiegel dergisi, Türkiye’deki Suriyeliler haberinin yalan olduğunu açıkladı

Dergi 'un 'deki Suriyeli çocuklarla ilgili yaptığı haberin tamamen bir uydurmadan ibaret olduğunu açıkladı.

Der Spiegel dergisi, Türkiye’deki Suriyeliler haberinin yalan olduğunu açıkladı

Yapılan açıklamada, haberde bahsi geçen Suriyeli Ahmed ve Alin'in kardeş olmadığı, Halep'deki evlerinin bomba ile patlatılmadığı, Ahmed'in yetim olmadığı ve hurdalıkta çalışmadığı, diğer çocuklarla birlikte bir konteynırda yaşamadığı, aksine annesi ve kardeşiyle birlikte bir daire kaldığı belirtildi.

Der Spiegel dergisi, Türkiye’deki Suriyeliler haberinin yalan olduğunu açıkladı

1947 yılından beri yayın yapan Spiegel'in haftalık 700 binin üzerinde dergi satışı bulunuyor.

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