Yapılan açıklamada, haberde bahsi geçen Suriyeli Ahmed ve Alin'in kardeş olmadığı, Halep'deki evlerinin bomba ile patlatılmadığı, Ahmed'in yetim olmadığı ve hurdalıkta çalışmadığı, diğer çocuklarla birlikte bir konteynırda yaşamadığı, aksine annesi ve kardeşiyle birlikte bir daire kaldığı belirtildi.