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Giriş Tarihi: 12.04.2025 13:43 Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 14:09

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan peş peşe kritik temaslar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 4. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında ikili temaslarını sürdürüyor.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan peş peşe kritik temaslar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 4. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında ikili temaslarını sürdürüyor.

RUSYA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan peş peşe kritik temaslar

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, iki bakanın görüşmesinde Türkiye-Rusya ilişkileri değerlendirildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Antalya Diplomasi Forumu'nda konuştu | Video

Enerji alanında işbirliği konularının ele alındığı görüşmede, Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğiyle ilgili konular ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ateşkes sağlamaya yönelik çabalar konuşuldu. Görüşmede ayrıca, Suriye'deki güncel gelişmeler ve Gazze'deki son durum da değerlendirildi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan peş peşe kritik temaslar

İSVİÇRE

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre Hakan Fidan, 4. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında İsviçreli mevkidaşı Cassis ile görüştü.