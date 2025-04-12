Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan peş peşe kritik temaslar

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, iki bakanın görüşmesinde Türkiye-Rusya ilişkileri değerlendirildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Antalya Diplomasi Forumu'nda konuştu | Video

Enerji alanında işbirliği konularının ele alındığı görüşmede, Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğiyle ilgili konular ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ateşkes sağlamaya yönelik çabalar konuşuldu. Görüşmede ayrıca, Suriye'deki güncel gelişmeler ve Gazze'deki son durum da değerlendirildi.