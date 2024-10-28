Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Doha görüşmelerinin detayı belli oldu: Netanyahu'dan 'soykırıma devam' planı! - Ateşkes önerilerini reddetti
Giriş Tarihi: 28.10.2024 10:36 Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 10:36

Doha görüşmelerinin detayı belli oldu: Netanyahu'dan 'soykırıma devam' planı! - Ateşkes önerilerini reddetti

Gazze Savaşı 7 Ekim 2023'ten beri devam ediyor. Siyonist İsrail, insanlık dışı eylemleriyle Filistin'i yerle bir ediyor. Bir yıldan uzun süredir devam eden çatışmalarda, şu ana kadar kalıcı bir ateşkes sağlanamadı. Hamas yönetimi barıştan yana olsa da Netanyahu katliamı sürdürmek istiyor. İşgalci İsrail yüzünden tıkanan görüşmelere rağmen Doha'da ABD, Mısır ve Katar müzakere çabaları için bir araya geldi.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Doha görüşmelerinin detayı belli oldu: Netanyahu’dan ’soykırıma devam’ planı! - Ateşkes önerilerini reddetti

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten beri başlayan savaşta ateşkesi sağlamak için çabalar sürüyor. Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleşen müzakerelerde bir sonuca varılması öngörülüyor.

Doha görüşmelerinin detayı belli oldu: Netanyahu’dan ’soykırıma devam’ planı! - Ateşkes önerilerini reddetti

ATEŞKESE BİR ADIM DAHA YAKLAŞILDI

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi pazar günü Kahire'de Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile düzenlediği basın toplantısında, "İsrail ordusunun Gazze'de 45 Filistinliyi katletmesinin ardından, Hamas'ın dört İsrailli rehineyi bazı Filistinli esirlerle takas etmek için iki günlük bir ateşkes önerdiğini" bildirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Doha görüşmelerinin detayı belli oldu: Netanyahu’dan ’soykırıma devam’ planı! - Ateşkes önerilerini reddetti

Sisi, geçici ateşkesin yürürlüğe girmesinden itibaren 10 gün içinde barış müzakerelerinin yeniden başlatılması gerektiğini ve kalıcı ateşkes sağlanması için çaba sarf edilmesi gerektiğini aktardı.

Doha görüşmelerinin detayı belli oldu: Netanyahu’dan ’soykırıma devam’ planı! - Ateşkes önerilerini reddetti

HAMAS BARIŞTAN YANA

ABD, Katar ve Mısır, 7 Ekim 2023'te Katil İsrail'in Gazze'ye başlattığı soykırımı sona erdirmek için müzakerelere öncülük ediyor.

Doha görüşmelerinin detayı belli oldu: Netanyahu’dan ’soykırıma devam’ planı! - Ateşkes önerilerini reddetti

İsrail veya Hamas'tan henüz bir açıklama gelmedi ancak arabuluculuk çabalarına yakın bir Filistinli yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada, "Hamas yeni tekliflere açıktır ancak anlaşma maddelerinde savaşın sona ermesi ve İsrail güçlerinin Gazze'den tamamen çekilmesi yer almalıdır. Hamas bu konudaki kararlılığını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA