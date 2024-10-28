Giriş Tarihi: 28.10.2024 10:36
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024
10:36
Doha görüşmelerinin detayı belli oldu: Netanyahu'dan 'soykırıma devam' planı! - Ateşkes önerilerini reddetti
Gazze Savaşı 7 Ekim 2023'ten beri devam ediyor. Siyonist İsrail, insanlık dışı eylemleriyle Filistin'i yerle bir ediyor. Bir yıldan uzun süredir devam eden çatışmalarda, şu ana kadar kalıcı bir ateşkes sağlanamadı. Hamas yönetimi barıştan yana olsa da Netanyahu katliamı sürdürmek istiyor. İşgalci İsrail yüzünden tıkanan görüşmelere rağmen Doha'da ABD, Mısır ve Katar müzakere çabaları için bir araya geldi.