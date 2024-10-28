Doha görüşmelerinin detayı belli oldu: Netanyahu’dan ’soykırıma devam’ planı! - Ateşkes önerilerini reddetti

İsrail veya Hamas'tan henüz bir açıklama gelmedi ancak arabuluculuk çabalarına yakın bir Filistinli yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada, "Hamas yeni tekliflere açıktır ancak anlaşma maddelerinde savaşın sona ermesi ve İsrail güçlerinin Gazze'den tamamen çekilmesi yer almalıdır. Hamas bu konudaki kararlılığını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.