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Haberler Galeri Donald Trump suikastçısı Thomas Matthew Crooks ile ilgili şok iddia: Kim yardım etti?
Giriş Tarihi: 15.07.2024 15:56 Güncelleme Tarihi: 15.07.2024 15:56

Donald Trump suikastçısı Thomas Matthew Crooks ile ilgili şok iddia: Kim yardım etti?

Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. Başkanı Donald Trump, başkanlık yarışı için Pensilvanya'da düzenlediği mitingde suikasta uğradı. Trump'ı tam 125 metreden sağ kulağından vuran 20 yaşındaki saldırgan Thomas Matthew Crooks'un öldürüldüğü açıklandı. Yabancı basın, dünyanın konuştuğu suikastçıyı mercek altına aldı. Ortaya çıkan detaylar şaşkınlık yarattı! ABD askeri kaynakları ise dikkat çeken bir iddia ortaya attı… İşte dünyayı sarsan suikast girişimindeki detaylar…

Donald Trump suikastçısı Thomas Matthew Crooks ile ilgili şok iddia: Kim yardım etti?

20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks, tüm dünyanın ama özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin konutluğu isimdi. Thomas Matthew Crooks, cumartesi günü 45. ABD Başkanı Donald Trump'a suikast düzenledi. Tam 125 metreden yaptığı atış, Trump'ın kulağını teğet geçti! Trump, sağ kulağından yaralanıp kanlar içinde kalırken Crooks, gizli servis elemanlarınca etkisiz hale getirildi.

Donald Trump suikastçısı Thomas Matthew Crooks ile ilgili şok iddia: Kim yardım etti?

Yabancı basın, 20 yaşındaki o saldırganla ilgili çarpıcı bilgiler elde etti. İngiliz basınında yer alan bilgilere göre Thomas Matthew Crooks, iki yıl önce Pensylvanya Bethel Park Lisesi'ni bitirdi. Okul arkadaşlarından alınan bilgiye göre Crooks, okulun atıcılık kulübüne üye olmak istedi. Ancak oldukça kötü bir atıcı olduğu için kulübe seçilemedi.

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Donald Trump suikastçısı Thomas Matthew Crooks ile ilgili şok iddia: Kim yardım etti?

"OLDUKÇA KÖTÜ BİR ATICIYDI"

Crooks'un bir diğer okul arkadaşı ise Jonathan Myers ise Crooks'un kulüp seçmelerinde oldukça kötü atışlar yaptığını ifade etti. Myers "Takıma giremedi ve atışları tehlike yarattığı için kendisinden seçmeleri terk etmesi istendi" dedi.

Donald Trump suikastçısı Thomas Matthew Crooks ile ilgili şok iddia: Kim yardım etti?

Başka bir sınıf arkadaşı James Murphy ise şunları söyledi: Crooks, en sağ duvara ateş etmesi gerekirken mermiyi atış poligonunun en soldaki duvarına sapladı. Mermi, hedeften yaklaşık 6 metre saptı. Denedi ama o kadar komik derecede kötü bir atış yaptı ki takıma giremedi ve ilk günün sonunda seçmelerden ayrıldı.

Donald Trump suikastçısı Thomas Matthew Crooks ile ilgili şok iddia: Kim yardım etti?

"SÜREKLİ SİLAH ŞAKALARI YAPIYORDU"

Öte yandan suikastçi Thomas Matthew Crooks'un okul hayatı boyunca kötü şakalar yaptığı iddia edildi. Okul arkadaşlarının "Sürekli okula silah getirdiği ile ilgili şakalar yapıyordu. Bu bizi rahatsız ediyordu" dedi.

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