Donald Trump suikastçısı Thomas Matthew Crooks ile ilgili şok iddia: Kim yardım etti?

Giriş Tarihi: 15.07.2024 15:56
Güncelleme Tarihi: 15.07.2024
15:56
Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. Başkanı Donald Trump, başkanlık yarışı için Pensilvanya'da düzenlediği mitingde suikasta uğradı. Trump'ı tam 125 metreden sağ kulağından vuran 20 yaşındaki saldırgan Thomas Matthew Crooks'un öldürüldüğü açıklandı. Yabancı basın, dünyanın konuştuğu suikastçıyı mercek altına aldı. Ortaya çıkan detaylar şaşkınlık yarattı! ABD askeri kaynakları ise dikkat çeken bir iddia ortaya attı… İşte dünyayı sarsan suikast girişimindeki detaylar…