Donald Trump suikastçısı Thomas Matthew Crooks ile ilgili şok iddia: Kim yardım etti?

Başka bir sınıf arkadaşı James Murphy ise şunları söyledi: Crooks, en sağ duvara ateş etmesi gerekirken mermiyi atış poligonunun en soldaki duvarına sapladı. Mermi, hedeften yaklaşık 6 metre saptı. Denedi ama o kadar komik derecede kötü bir atış yaptı ki takıma giremedi ve ilk günün sonunda seçmelerden ayrıldı.