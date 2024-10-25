Giriş Tarihi: 25.10.2024 05:59
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024
05:59
Dünya basınında BRICS Zirvesi yorumu: Erdoğan gücünü gösterdi
Dünya medyası Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi'ndeki "Genişletilmiş BRICS+" toplantısını yakından takip ediyor. İngiliz yayın kuruluşu BBC'deki haberde zirvenin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için simgesel bir zafer olduğuna dikkat çekildi. Haberde "Putin için zirve, Batı'ya ve halkına dünyanın geri kalanından dışlanmadığını göstermek için bir fırsat" denildi.