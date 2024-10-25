Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Dünya basınında BRICS Zirvesi yorumu: Erdoğan gücünü gösterdi
Giriş Tarihi: 25.10.2024 05:59 Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 05:59

Dünya basınında BRICS Zirvesi yorumu: Erdoğan gücünü gösterdi

Dünya medyası Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi'ndeki "Genişletilmiş BRICS+" toplantısını yakından takip ediyor. İngiliz yayın kuruluşu BBC'deki haberde zirvenin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için simgesel bir zafer olduğuna dikkat çekildi. Haberde "Putin için zirve, Batı'ya ve halkına dünyanın geri kalanından dışlanmadığını göstermek için bir fırsat" denildi.

DIŞ HABERLER
Dünya basınında BRICS Zirvesi yorumu: Erdoğan gücünü gösterdi

ABD ve Batı medyasında yer alan haberlerde en çok dikkat çekilen liderlerin başında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BRICS'e katılımı oldu.

Dünya basınında BRICS Zirvesi yorumu: Erdoğan gücünü gösterdi

DENGE POLİTİKASINA VURGU

New York Times, Financial Times ve Foreign Policy gibi yayın organları BRICS Zirvesi'nde en çok dikkat çeken ismin Başkan Erdoğan olduğunu dile getirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dünya basınında BRICS Zirvesi yorumu: Erdoğan gücünü gösterdi

ABD merkezli New York Times gazetesindeki haberde "BRICS Zirvesi'nde en dikkat çeken lider: Recep Tayyip Erdoğan" başlığı atıldı. Haberde Başkan Erdoğan'ın NATO üyesi bir ülkenin zirveye katılan tek lideri olduğu vurgulandı.

Dünya basınında BRICS Zirvesi yorumu: Erdoğan gücünü gösterdi

Analistler, Erdoğan'ın bu ziyaretini, Doğu ile Batı arasında denge kurma politikasının bir sembolü olarak değerlendirdi.

Dünya basınında BRICS Zirvesi yorumu: Erdoğan gücünü gösterdi

Gazeteye konuşan analistler, Erdoğan'ın zirveye katılımının, yıllardır devam eden denge politikasının bir simgesi olduğunu söylediler.

SON DAKİKA