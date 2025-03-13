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Haberler Galeri Dünya basınında gündem Başkan Erdoğan: Denklemin merkezinde Türkiye var!
Giriş Tarihi: 13.03.2025 09:42 Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 10:18

Dünya basınında gündem Başkan Erdoğan: Denklemin merkezinde Türkiye var!

Polonya Başbakanı Tusk dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek için Ankara'ya geldi. Başkan Erdoğan'ın barış için verdiği çabaların ve arabuluculuk rolündeki başarısının farkında olan Tusk, Türkiye'nin, Rusya Ukrayna savaşının sonlandırılması için öncü rol oynamasını istedi. Batı basınının da bu talebe geniş yer vermesi ve ilgi göstermesi gözlerden kaçmadı.

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Dünya basınında gündem Başkan Erdoğan: Denklemin merkezinde Türkiye var!

Çarşamba günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Polonya Başbakanı Donald Tusk Ankara'da bir araya geldi. Tusk, ikili görüşme sonrası ortak basın toplantısında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türkiye'nin barış sürecinde mümkün olduğunca fazla ortak sorumluluk alması gerektiği yönünde açık bir öneriyle yaklaştım" ifadelerini kullandı.

Dünya basınında gündem Başkan Erdoğan: Denklemin merkezinde Türkiye var!

Batı basını, Tusk'ın talebine büyük ilgi gösterdi. Tusk'ın, Başkan Erdoğan'dan Rusya Ukrayna savaşının sonlandırılması için yardım istemesi dünya gündemine bomba gibi düştü.

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Dünya basınında gündem Başkan Erdoğan: Denklemin merkezinde Türkiye var!

ABD merkezli Politico, "Polonyalı Tusk, Türkiye'nin Ukrayna savaşını sona erdirmede öncü rol üstlenmesini istiyor" başlıklı haberinde Tusk'ın, Başkan Erdoğan'dan savaşın sonlandırılması için öncü rol oynamasını istemesine geniş yer verdi.

Dünya basınında gündem Başkan Erdoğan: Denklemin merkezinde Türkiye var!

Haberde, Türkiye'nin yürüttüğü denge siyasetinin de altı çizildi. Ayrıca Türk ordusunun NATO içinde en büyük ikinci orduya sahip olduğuna vurgu yapıldı.

Dünya basınında gündem Başkan Erdoğan: Denklemin merkezinde Türkiye var!

EuroNews da benzer başlıklı haberinde Tusk'ın sözlerine atıfta bulunarak Türkiye'nin kilit rol oynaması gerektiğine vurgu yaptı.