Giriş Tarihi: 13.03.2025 09:42
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025
10:18
Dünya basınında gündem Başkan Erdoğan: Denklemin merkezinde Türkiye var!
Polonya Başbakanı Tusk dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek için Ankara'ya geldi. Başkan Erdoğan'ın barış için verdiği çabaların ve arabuluculuk rolündeki başarısının farkında olan Tusk, Türkiye'nin, Rusya Ukrayna savaşının sonlandırılması için öncü rol oynamasını istedi. Batı basınının da bu talebe geniş yer vermesi ve ilgi göstermesi gözlerden kaçmadı.