Dünya basınında gündem Başkan Erdoğan: Denklemin merkezinde Türkiye var!

Çarşamba günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Polonya Başbakanı Donald Tusk Ankara'da bir araya geldi. Tusk, ikili görüşme sonrası ortak basın toplantısında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türkiye'nin barış sürecinde mümkün olduğunca fazla ortak sorumluluk alması gerektiği yönünde açık bir öneriyle yaklaştım" ifadelerini kullandı.