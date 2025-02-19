Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Dünya basınının gözü kulağı Ankara’da! Zelenskiy ziyareti gündeme oturdu: Barışın adresi Türkiye
Giriş Tarihi: 19.02.2025 09:55 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 10:17

Dünya basınının gözü kulağı Ankara’da! Zelenskiy ziyareti gündeme oturdu: Barışın adresi Türkiye

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya barışını sağlamak için üstlendiği arabuluculuk rolü Batı medyasının gündeminde. Başkan Erdoğan'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmesi ve savaşın sonlandırılması için verdiği mesajlar geniş yankı uyandırdı. Batı basını, Kiev'in barış görüşmelerinde pozisyonuna destek bulmak Başkan Erdoğan'la bir araya geldiğini yazdı.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Dünya basınının gözü kulağı Ankara’da! Zelenskiy ziyareti gündeme oturdu: Barışın adresi Türkiye

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan, baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile çalışma yemeğinin ardından Ukrayna ile bir dizi anlaşmaların imza törenine önderlik etti. İki ülke lideri ortak basın toplantısı da düzenledi. İşte bütün bu süreç dünya medyasının dikkatini Başkan Erdoğan ve Zelenskiy'e çevirdi.

Dünya basınının gözü kulağı Ankara’da! Zelenskiy ziyareti gündeme oturdu: Barışın adresi Türkiye

Fransa merkezli France 24, "Zelenskiy, ABD'nin Ukrayna konusundaki tutumunun değişmesi üzerine Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü" başlıklı haberinde aynı gün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşen ABD-Rusya görüşmelerine atıfta bulunarak, Kiev'in çözüm için soluğu Başkan Erdoğan'ın yanında aldığı vurgulandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dünya basınının gözü kulağı Ankara’da! Zelenskiy ziyareti gündeme oturdu: Barışın adresi Türkiye

France 24 haberinde, "ABD-Rusya görüşmelerine yanıt olarak Kiev'in pozisyonuna destek bulmak amaçlı Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, salı günü Ankara'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi." ifadelerini kullandı.

Dünya basınının gözü kulağı Ankara’da! Zelenskiy ziyareti gündeme oturdu: Barışın adresi Türkiye

France 24 bir başka haberindeyse Türkiye'nin arabulucu rolüne değinerek, "Zelenskiy, Erdoğan'la görüştü: Türkiye uzun zamandır arabuluculuk rolü üstleniyor" ifadelerine yer verdi.

Dünya basınının gözü kulağı Ankara’da! Zelenskiy ziyareti gündeme oturdu: Barışın adresi Türkiye

Haberde, Türkiye'nin dünya barışı için üstlendiği arabuluculuk rolünden bahsedildi.

SON DAKİKA