Giriş Tarihi: 19.02.2025 09:55
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
10:17
Dünya basınının gözü kulağı Ankara’da! Zelenskiy ziyareti gündeme oturdu: Barışın adresi Türkiye
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya barışını sağlamak için üstlendiği arabuluculuk rolü Batı medyasının gündeminde. Başkan Erdoğan'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmesi ve savaşın sonlandırılması için verdiği mesajlar geniş yankı uyandırdı. Batı basını, Kiev'in barış görüşmelerinde pozisyonuna destek bulmak Başkan Erdoğan'la bir araya geldiğini yazdı.