Dünya basınının gözü kulağı Ankara’da! Zelenskiy ziyareti gündeme oturdu: Barışın adresi Türkiye

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan, baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile çalışma yemeğinin ardından Ukrayna ile bir dizi anlaşmaların imza törenine önderlik etti. İki ülke lideri ortak basın toplantısı da düzenledi. İşte bütün bu süreç dünya medyasının dikkatini Başkan Erdoğan ve Zelenskiy'e çevirdi.