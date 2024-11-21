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Haberler Galeri Dünya böyle vahşet görmedi! Siyonist İsrail her saatte 2 çocuk katlediyor
Giriş Tarihi: 21.11.2024 07:26 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 07:38

Dünya böyle vahşet görmedi! Siyonist İsrail her saatte 2 çocuk katlediyor

Gazze Şeridi'nde 411 gündür soykırım yapan İsrail, bugüne kadar 17 bin 400 çocuğu katletti. Bu da her 30 dakikada bir Filistinli çocuğun öldürülmesi demek Al Jazeera kanalı, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nde öldürdüğü çocukların isimlerini A'dan Z'ye sıralayarak yayınladı. Ahmed, Baraa, Celine... İşgal ordusu 411 gündür her yarım saatte bir çocuğu katlediyor. Dünya ise seyrediyor.

Dünya böyle vahşet görmedi! Siyonist İsrail her saatte 2 çocuk katlediyor

ABD ve Batı'nın sınırsız desteğini alarak Gazze Şeridi'nde soykırım yapan İsrail ordusunun saldırılarında yaşamını yitiren Filistinli sayısı dün itibarıyla 44 bini aştı.

Dünya böyle vahşet görmedi! Siyonist İsrail her saatte 2 çocuk katlediyor

Katar merkezli Al Jazeera kanalı ise 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü anısına Gazze'de katledilen çocuklara dair kapsamlı bir haber yayınladı. Haberde İsrail'in öldürdüğü çocukların isimleri A'dan Z'ye olacak şekilde sıralandı.

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Dünya böyle vahşet görmedi! Siyonist İsrail her saatte 2 çocuk katlediyor

Listede en popüler Filistinli çocuk isimlerinin seçildiği belirtildi. İşte dünyanın gözü önünde katledilen masum çocuklara dair bazı detaylar:

Dünya böyle vahşet görmedi! Siyonist İsrail her saatte 2 çocuk katlediyor

30 DAKİKADA BİR KURBAN

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana 17 bin 400 çocuğu katletti.
Bu her 30 dakikada bir çocuğun öldürülmesi demek.

Dünya böyle vahşet görmedi! Siyonist İsrail her saatte 2 çocuk katlediyor

Her gün 10 çocuk İsrail'in ablukası nedeniyle anastezi olmadığı için bir ya da iki bacağını kaybetti.
17 binden fazla çocuk öksüz kaldı.

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