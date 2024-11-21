Giriş Tarihi: 21.11.2024 07:26
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024
07:38
Dünya böyle vahşet görmedi! Siyonist İsrail her saatte 2 çocuk katlediyor
Gazze Şeridi'nde 411 gündür soykırım yapan İsrail, bugüne kadar 17 bin 400 çocuğu katletti. Bu da her 30 dakikada bir Filistinli çocuğun öldürülmesi demek Al Jazeera kanalı, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nde öldürdüğü çocukların isimlerini A'dan Z'ye sıralayarak yayınladı. Ahmed, Baraa, Celine... İşgal ordusu 411 gündür her yarım saatte bir çocuğu katlediyor. Dünya ise seyrediyor.