Dünya kamuoyu harekete geçti: 45 gün sonra aklı başına gelen ikiyüzlü Batı!.. | Hilal Kaplan yazdı

İsrail seviciliği yüzünden merkez binası her gün kırmızıya boyanan BBC bile yayınladığı bir videoyla İsrail'in delilleri tahrif ettiğini ve El Şifa Hastanesi'nin Hamas'ın komuta merkezi olduğuna dair hiçbir kanıt sunamadığını anlattı.

Bir diğer başat İsrailci kanal CNN ise "Video, İsrail ordusunun haber ekibi ziyaretlerinden önce El Şifa'daki silahları yeniden düzenlemiş olabileceğine işaret ediyor" diye haber yayınlayıp İsrail'in yalancılığını tasdik etmek zorunda kaldı.

New York Times'ın dünkü manşetinde ise Gazze'nin "bir çocuk mezarlığına döndüğü" vurgulanıyordu.

