Giriş Tarihi: 21.11.2023 06:37
Güncelleme Tarihi: 21.11.2023
06:37
Dünya kamuoyu harekete geçti: 45 gün sonra aklı başına gelen ikiyüzlü Batı!.. | Hilal Kaplan yazdı
SABAH Gazetesi yazarı Hilal Kaplan, bugün kaleme aldığı köşe yazısında, İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılarına ses çıkarmayan Batılı ülkelerin, dünya kamuoyundan gelen tepkiler sonrası geri adım atarak "insancıl mesajlar" vermeye başladığına dikkat çekti. Hilal Kaplan, "Tek kişi ne işe yararım" diyen duyarsızlara; bu dalgayı döndüren dünya kamuoyudur." dedi.