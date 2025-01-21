Dünya medyasında gündem Başkan Erdoğan: Avrupa Türkiye’nin kapısını çaldı

ABD merkezli Bloomberg, "Slovakya'nın Fico'su Rus Gazını Güvence Altına Almak İçin Türkiye'den Yardım İstiyor" başlıklı manşete imza attı. Haberde Fico'nun, Başkan Erdoğan ile Rus gazının Türkiye üzerinden güvence altına alınması olasılığını görüştüğü bildirildi. Haberde ayrıca, Ankara'nın, konu ile ilgili Moskova ile bir çözüm bulunmasında yardım sözü verdiği aktarıldı.