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Haberler Galeri Dünya medyasında gündem Başkan Erdoğan: Avrupa Türkiye’nin kapısını çaldı
Giriş Tarihi: 21.01.2025 10:38 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 10:54

Dünya medyasında gündem Başkan Erdoğan: Avrupa Türkiye’nin kapısını çaldı

Başkan Erdoğan'ın önemli uluslararası sorunları çözmesi dünya gündeminde geniş yankı uyandırdı. Rusya Ukrayna savaşını bitirebilmek için çaba sarf etmesi, ticaretin devamlılığı için tahıl koridoru anlaşmasını imzalaması, Etiyopya ile Somali arasındaki problemleri gidermesi en büyük örneklerden biri oldu. Yakın zamanda da Avrupa yardım için Ankara'nın kapısını çaldı. Slovak lider Fico Başkan Erdoğan'dan enerji krizini halletmesi için destek istedi. Bu durum dış basına bomba gibi düştü.

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Dünya medyasında gündem Başkan Erdoğan: Avrupa Türkiye’nin kapısını çaldı

Dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Slovakya Başbakanı Robert Fico ile Ankara'da bir araya geldi. Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelen Fico'yu resmi törenle karşıladı.

Dünya medyasında gündem Başkan Erdoğan: Avrupa Türkiye’nin kapısını çaldı

İKİLİ GÖRÜŞME ULUSLARARASI MEDYAYA BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

İkili Rusya Ukrayna savaşından Gazze meselesine kadar birçok konuyu görüştü. Görüşme dünya medyasında geniş yankı uyandırdı.

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Dünya medyasında gündem Başkan Erdoğan: Avrupa Türkiye’nin kapısını çaldı

ABD merkezli Bloomberg, "Slovakya'nın Fico'su Rus Gazını Güvence Altına Almak İçin Türkiye'den Yardım İstiyor" başlıklı manşete imza attı. Haberde Fico'nun, Başkan Erdoğan ile Rus gazının Türkiye üzerinden güvence altına alınması olasılığını görüştüğü bildirildi. Haberde ayrıca, Ankara'nın, konu ile ilgili Moskova ile bir çözüm bulunmasında yardım sözü verdiği aktarıldı.

Dünya medyasında gündem Başkan Erdoğan: Avrupa Türkiye’nin kapısını çaldı

UKRAYNA MEDYASI BAŞKAN ERDOĞAN'A GENİŞ YER VERDİ

Ukrayna basını da Başkan Erdoğan ve Fico görüşmesine özel bir önem verdi. Ukraynalı medya kuruluşları "Fico, Rus gazı tedarikini güvence altına almak için Türkiye'nin yardımını istiyor" başlıklı haberlere imza attı.

Dünya medyasında gündem Başkan Erdoğan: Avrupa Türkiye’nin kapısını çaldı

Ukrayna basınında, Slovak liderin, yılın başında Ukrayna üzerinden gelen Rus gazının kesilmesi üzerine yeni bir enerji rotası alternatifi aradığı belirtildi.

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