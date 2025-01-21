Giriş Tarihi: 21.01.2025 10:38
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025
10:54
Dünya medyasında gündem Başkan Erdoğan: Avrupa Türkiye’nin kapısını çaldı
Başkan Erdoğan'ın önemli uluslararası sorunları çözmesi dünya gündeminde geniş yankı uyandırdı. Rusya Ukrayna savaşını bitirebilmek için çaba sarf etmesi, ticaretin devamlılığı için tahıl koridoru anlaşmasını imzalaması, Etiyopya ile Somali arasındaki problemleri gidermesi en büyük örneklerden biri oldu. Yakın zamanda da Avrupa yardım için Ankara'nın kapısını çaldı. Slovak lider Fico Başkan Erdoğan'dan enerji krizini halletmesi için destek istedi. Bu durum dış basına bomba gibi düştü.