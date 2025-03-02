Giriş Tarihi: 02.03.2025 06:45
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025
06:50
Dünya terör sorununu nasıl halletti? Birçok terör örgütü kendini tasfiye etti!
Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan, Kandil'den verdiği mesajla örgütü feshetti. Öcalan'ın yaptığı 'silahları bırakın' çağrısı sonrası Kandil'den beklenen açıklama geldi. Örgüt, çağrıyı kabul ettiğini dünyaya duyurarak, "Ateşkes ilan ediyoruz" dedi. "Terörsüz Türkiye" hedefiyle başlatılan süreç, akıllara diğer ülkelerdeki silahlı örgütlerin tasfiye sürecini getirdi.