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Haberler Galeri Dünya terör sorununu nasıl halletti? Birçok terör örgütü kendini tasfiye etti!
Giriş Tarihi: 02.03.2025 06:45 Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 06:50

Dünya terör sorununu nasıl halletti? Birçok terör örgütü kendini tasfiye etti!

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan, Kandil'den verdiği mesajla örgütü feshetti. Öcalan'ın yaptığı 'silahları bırakın' çağrısı sonrası Kandil'den beklenen açıklama geldi. Örgüt, çağrıyı kabul ettiğini dünyaya duyurarak, "Ateşkes ilan ediyoruz" dedi. "Terörsüz Türkiye" hedefiyle başlatılan süreç, akıllara diğer ülkelerdeki silahlı örgütlerin tasfiye sürecini getirdi.

HARUN SEKMEN
Dünya terör sorununu nasıl halletti? Birçok terör örgütü kendini tasfiye etti!

Dünyanın birçok farklı ülkesinde, terör örgütleri silah bıraktı ve hukuki ve demokratik sınırlar içerisine çekildi. İşte İngiltere'den, İspanya'ya, Kolombiya'dan Sri Lanka'ya kadar silah bırakan örgütler ve yaşanan süreç...

Dünya terör sorununu nasıl halletti? Birçok terör örgütü kendini tasfiye etti!

MARJİNAL BİR GRUP VARLIK GÖSTEREMEDİ

Kolombiya, 50 yılı aşkın süre boyunca FARC isimli terör örgütünün kanlı saldırılarına maruz kaldı. FARC, 2016 yılında silah bırakacağını açıkladı. Bu süreç, hükümetin siyasi çözüm önerileri, FARC içine bir grubun savaşı sürdürmek istememesi ve Kolombiya halkının çatışmalardan bıkması sonrası geldi.

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Dünya terör sorununu nasıl halletti? Birçok terör örgütü kendini tasfiye etti!

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ile FARC bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma sonrası Kolombiya Başkanı'na Nobel Barış ödülü verildi.

Dünya terör sorununu nasıl halletti? Birçok terör örgütü kendini tasfiye etti!

2017 yılına gelindiğinde ise örgüt üyeleri devlete bütün silahlarını teslim etti. Sadece 2 bin kişilik bir FARC militanı halen silahlarını teslim etmedi. Fakat herhangi bir varlık da gösteremedi.

Dünya terör sorununu nasıl halletti? Birçok terör örgütü kendini tasfiye etti!

İNGİLTERE UZUN YILLAR TERÖRLE UĞRAŞTI

Avrupa'nın kalbi olarak nitelendirilen İngiltere de uzun yıllar boyunca IRA isimli örgütün saldırılarına uğradı. Öyle ki saldırılar sonucu 3 bin 200 kişi yaşamını yitirdi. Binlerce insan yaralandı.