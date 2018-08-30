Dünya yıllardır bu sırrı çözemiyor! İçerisinde ne var?

ABD sınırları içerisinde bulunan 51. Bölge'nin sırrı yıllardır çözülemedi.. ABD'nin gizli üssü 51. Bölge hala esrarını korumaya devam ediyor. Dünyanın en merak ettiği ama on yıllardır sırrı çözülemeyen ABD'nin gizli üssü Area 51 esrarını halen koruyor. Yeni görüntüleri yayınlanan bölgeye kimse sokulmuyor ve içinde ne olduğunu bilen yok! İddialara göre ABD, 51. bölgede daha önce yakaldığı dünya dışı yaratıkları yani uzaylıları inceliyor, özel deneyler yapıyor. Dışarıdan bakıldığında bir üs gibi görünen bölgenin yer altında daha büyük bir gizem taşıdığı ve asıl üssün orada yer aldığı düşünülüyor. Plakası bulunmayan ve kimlikleri belli olmayan silahlı güvenlik görevlileri tarafından korunan üsse kimsenin yaklaşmasına izin verilmezken çevrede üsse yaklaşılması durumunda personelin ateş açma yetkisinin bulunduğu uyarı yazıların bulunuyor. 1947 senesinde Roswell'e düştüğü iddia edilen UFO'dan elde edilen teknolojilerin geliştirildiği, elde edilen bu verilerle de lazer güdümlü füze, kızılötesi ışın gibi teknolojilerin üretildiği söylenen bir bölge: 51. bölge... 51. Bölge, Las Vegas'ın 153 km kuzeyinde Nevada test sahası ve Nellis Hava Kuvvetleri sahası ile çevreleniyor.