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Dünya yıllardır bu sırrı çözemiyor! ne var?

sınırları bulunan 'nin sırrı yıllardır çözülemedi..

Giriş Tarihi: 30.08.2018 22:25 Güncelleme Tarihi: 30.08.2018 22:30
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Dünya yıllardır bu sırrı çözemiyor! ne var?
Dünya yıllardır bu sırrı çözemiyor! İçerisinde ne var?

'nin gizli üssü hala esrarını korumaya devam ediyor.

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Dünya yıllardır bu sırrı çözemiyor! ne var?
Dünya yıllardır bu sırrı çözemiyor! İçerisinde ne var?


Dünyanın en merak ettiği ama on yıllardır sırrı çözülemeyen 'nin gizli üssü Area 51 esrarını halen koruyor. Yeni görüntüleri yayınlanan bölgeye kimse sokulmuyor ve içinde ne olduğunu bilen yok!

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Dünya yıllardır bu sırrı çözemiyor! ne var?
Dünya yıllardır bu sırrı çözemiyor! İçerisinde ne var?


İddialara göre , de daha önce yakaldığı dünya dışı yaratıkları yani uzaylıları inceliyor, özel deneyler yapıyor.

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Dünya yıllardır bu sırrı çözemiyor! ne var?
Dünya yıllardır bu sırrı çözemiyor! İçerisinde ne var?


Dışarıdan bakıldığında bir üs gibi görünen bölgenin yer altında daha büyük bir gizem taşıdığı ve asıl üssün orada yer aldığı düşünülüyor.

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Dünya yıllardır bu sırrı çözemiyor! ne var?
Dünya yıllardır bu sırrı çözemiyor! İçerisinde ne var?


Plakası bulunmayan ve kimlikleri belli olmayan silahlı güvenlik görevlileri tarafından korunan üsse kimsenin yaklaşmasına izin verilmezken çevrede üsse yaklaşılması durumunda personelin ateş açma yetkisinin bulunduğu uyarı yazıların bulunuyor.

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Dünya yıllardır bu sırrı çözemiyor! ne var?
Dünya yıllardır bu sırrı çözemiyor! İçerisinde ne var?


1947 senesinde Roswell'e düştüğü iddia edilen UFO'dan elde edilen teknolojilerin geliştirildiği, elde edilen bu verilerle de lazer güdümlü füze, kızılötesi ışın gibi teknolojilerin üretildiği söylenen bir bölge: ...

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Dünya yıllardır bu sırrı çözemiyor! ne var?
Dünya yıllardır bu sırrı çözemiyor! İçerisinde ne var?


, Las Vegas'ın 153 km kuzeyinde Nevada test sahası ve Nellis Hava Kuvvetleri sahası ile çevreleniyor.

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