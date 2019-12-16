Dünyada 2019 yılında neler oldu? 2019 yılında dünyadaki önemli gelişmeler

10 Mart

- Etiyopya Havayollarına ait yolcu uçağı, Kenya'nın başkenti Nairobi'ye yaptığı uçuş sırasında düştü. Devlete ait yayın kuruluşu EBC, uçakta 157 kişiden kurtulan olmadığını duyurdu.

12 Mart

- Etiyopya'da 157 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından pek çok ülke Boeing 737 Max 8 tipi uçakların ülkeye giriş ve çıkışlarının askıya alındığını bildirdi.

- İngiliz parlamentosu, hükümetin Avrupa Birliği (AB) ile vardığı Brexit anlaşmasını revize edilmiş halini de reddetti.

13 Mart

- Melbourne'da görev yaptığı dönemde kilise korosundaki iki erkek çocuğa cinsel tacizde bulunmaktan hakim karşısına çıkan eski Vatikan Ekonomi Bakanı ve Avustralya Kardinali George Pell'e, 6 yıl hapis cezası verildi.

- Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), iç savaşın başlamasından bu yana 8 yılda 872'si Beşşar Esed rejimi tarafından olmak üzere insani yardım alanında çalışan 1109 kişinin çatışan taraflarca öldürüldüğünü bildirdi.

14 Mart

- Sudan'da olağanüstü hal ile meclisin feshedilmesinden 3 hafta sonra kurulan yeni kabine, Cumhurbaşkanı Ömer eş-Beşir'in huzurunda yemin ederek göreve başladı.