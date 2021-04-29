HaberlerGaleriDünyadaki ilk piramit Antarktika'da yer alıyor! Diğer tüm piramitler ondan ilham alınarak inşa edildi!
Giriş Tarihi: 29.04.2021 11:28Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 11:38
Dünyadaki ilk piramit Antarktika'da yer alıyor! Diğer tüm piramitler ondan ilham alınarak inşa edildi!
Bir süreden beridir NASA hakkında çılgın iddialar ortaya atılıyor. NASA'nın uzaylılara ait kalıntıları incelemek için Mars'a yeni bir keşif aracı yolladığı ileri sürülüyor. Şimdi NASA ve uzaylı iddialarını gölgede bıracak, dudak uçuklatıcı başka bir iddia gündeme geldi. Komplo teorisyenleri dünyanın en eski piramidi veya piramitlerinin Antarktika olduğunu öne sürdü.