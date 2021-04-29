Dünyadaki ilk piramit Antarktika'da yer alıyor! Diğer tüm piramitler ondan ilham alınarak inşa edildi!

Mısır piramitleri konusunda uzman bir arkeolog yaptığı açıklamada, "Bir grup komplo teorisyeni ortaya çıkıyor ve konuyu uzaylılara bağlayıp, Antarktika'da piramit olduğunu iddia ediyor. Bu tamamen saçmalık. Piramitlerin güç transferi yapmak için inşa edildiğini söylemeleri bile oldukça komik. Belki de arkeologlar ve jeologlar olarak komplo uzmanlarından ders almamız gerekiyor" dedi.