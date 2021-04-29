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Haberler Galeri Dünyadaki ilk piramit Antarktika'da yer alıyor! Diğer tüm piramitler ondan ilham alınarak inşa edildi!
Giriş Tarihi: 29.04.2021 11:28 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 11:38

Dünyadaki ilk piramit 'da yer alıyor! Diğer tüm piramitler ondan ilham alınarak inşa edildi!

Bir süreden beridir hakkında çılgın iddialar ortaya atılıyor. NASA'nın uzaylılara ait kalıntıları incelemek için 'a yeni bir keşif aracı yolladığı ileri sürülüyor. Şimdi NASA ve uzaylı iddialarını gölgede bıracak, dudak uçuklatıcı başka bir iddia gündeme geldi. Komplo teorisyenleri dünyanın en eski piramidi veya piramitlerinin olduğunu öne sürdü.

Dünyadaki ilk piramit Antarktika'da yer alıyor! Diğer tüm piramitler ondan ilham alınarak inşa edildi!

Komplo teorisyenlerinin çılgın iddia bitmek bilmiyor. Dünyanın birçok yerinde bilinen piramitler var, bunların en ünlüsü Mısır piramitleri. Fakat komplo uzmanları 'da da piramitlerin olduğunu düşünüyor. Buzlarla kaplı kıtada Shackleton Dağı'nın yakınında olan piramit benzeri bir yapının olduğunu söylüyorlar. Uydu görüntülerine bakıldığında da söz konusu yapı Giza Piramitleri'ne benziyor.

Dünyadaki ilk piramit Antarktika'da yer alıyor! Diğer tüm piramitler ondan ilham alınarak inşa edildi!

Komplo teorisyeni David Childress yaptığı açıklamada Shackleton Piramidi'nin dünyadaki en eski piramit olabileceğini söyledi. Childress, "'daki bu devasa yapı bir piramit olabilir. Belki de dünyadaki tüm piramitlerin tasarımını temel aldığı ana piramit olabilir" dedi.

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Dünyadaki ilk piramit Antarktika'da yer alıyor! Diğer tüm piramitler ondan ilham alınarak inşa edildi!

Başka bir komplo teorisyeni de konuyla ilgili olarak, "Dünyanın her yerinde piramit yapıların kanıtlarını buluyoruz. 'da da benzer kanıtlar bulduk. Şimdiye kadar bilmediğimiz kayıp bir medeniyet veya uzaylılar olabilir. Belki de insanlık tarihinin en eski medeniyeti ile karşı karşıya olabiliriz" dedi.

Dünyadaki ilk piramit Antarktika'da yer alıyor! Diğer tüm piramitler ondan ilham alınarak inşa edildi!

Michael Salla'ya göreyse piramitlerin yapılma amacı daha farklı. Salla'ya göre 'daki piramit, güç üretimi için tasarlanmış piramit ağındaki piramitlerden biri olduğunu savunuyor. Yıllardır söylenen popüler bir iddiaya göre piramitler büyük miktarda enerjiyi iletmek amacıyla stratejik konumlarda inşa edilmiş olan yapılar. Salla bu iddiadan yola çıkarak, Antarktika'daki Shackleton Piramidi ve diğer piramitlerin iyice araştırılması gerektiğini belirtiyor.

Dünyadaki ilk piramit Antarktika'da yer alıyor! Diğer tüm piramitler ondan ilham alınarak inşa edildi!

Mısır piramitleri konusunda uzman bir arkeolog yaptığı açıklamada, "Bir grup komplo teorisyeni ortaya çıkıyor ve konuyu uzaylılara bağlayıp, 'da piramit olduğunu iddia ediyor. Bu tamamen saçmalık. Piramitlerin güç transferi yapmak için inşa edildiğini söylemeleri bile oldukça komik. Belki de arkeologlar ve jeologlar olarak komplo uzmanlarından ders almamız gerekiyor" dedi.

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