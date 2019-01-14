Dünyanın en büyük uçağı havalanıyor

Dünyanın en büyük uçağı Stratolaunch için sevindirici bir haber geldi. Kanat açıklığı bir futbol sahasından daha geniş olan dev uçağın ilk uçuşu yapacağı tarih açıklandı. Kanat açıklığı bir futbol sahasından daha geniş olan dünyanın en büyük uçağı Stratolaunch için beklenen açıklama sonunda geldi. Kanat genişliği tam 117 metre olan Stratolaunch isimli bu dev uçak, en son Şubat ayında bir taksi testi gerçekleştirmişti. Stratolaunch, bünyesinde tam 6 Boeing 747 motoru barındırıyor. Uzay araştırmalarında kullanılmak üzere tasarlanan devasa uçak, Haziran'da roketleri yaklaşık 10 bin metre yüksekliğe taşıyıp oradan uzaya fırlatacak. Uzaya gönderilecek roketleri atmosferin üst katmanlarına taşıyacak olan uçağın dikkat çeken özellikleri şu şekilde... Kanat genişliği tam 117 metre (Boeing 747'nin iki katı) uzunluğunda olan Stratolaunch, yaklaşık 250 tonluk taşıma kapasitesiyle uzay araştırmalarında görev alacak.