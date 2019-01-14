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en büyük uçağı havalanıyor

Giriş Tarihi: 14.01.2019 09:35 Güncelleme Tarihi: 14.01.2019 09:37
Dünyanın en büyük uçağı havalanıyor

en büyük uçağı için sevindirici bir haber geldi. Kanat açıklığı bir futbol sahasından daha geniş olan dev uçağın ilk uçuşu yapacağı tarih açıklandı.

Dünyanın en büyük uçağı havalanıyor

Kanat açıklığı bir futbol sahasından daha geniş olan en büyük uçağı için beklenen açıklama sonunda geldi.

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Dünyanın en büyük uçağı havalanıyor

Kanat genişliği tam 117 metre olan isimli bu dev uçak, en son Şubat ayında bir taksi testi gerçekleştirmişti.

Dünyanın en büyük uçağı havalanıyor

, bünyesinde tam 6 Boeing 747 motoru barındırıyor. Uzay araştırmalarında kullanılmak üzere tasarlanan devasa uçak, Haziran'da roketleri yaklaşık 10 bin metre yüksekliğe taşıyıp oradan uzaya fırlatacak.

Dünyanın en büyük uçağı havalanıyor

Uzaya gönderilecek roketleri atmosferin üst katmanlarına taşıyacak olan uçağın dikkat çeken özellikleri şu şekilde...

Dünyanın en büyük uçağı havalanıyor

Kanat genişliği tam 117 metre (Boeing 747'nin iki katı) uzunluğunda olan , yaklaşık 250 tonluk taşıma kapasitesiyle uzay araştırmalarında görev alacak.

Dünyanın en büyük uçağı havalanıyor


226 ton ağırlığındaki dev uçak, 250 ton yük taşıma kapasitesine sahip.

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