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Haberler Galeri Dünyanın en iyi mutfakları listesi tartışmaya neden olmuştu: Son liste yine olay oldu! Kokoreç Türk mü yoksa Yunan lezzeti mi?
Giriş Tarihi: 31.12.2022 11:56 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022 11:56

Dünyanın en iyi mutfakları listesi tartışmaya neden olmuştu: Son liste yine olay oldu! Kokoreç Türk mü yoksa Yunan lezzeti mi?

Dünyadaki yemek trendlerini ve eğilimlerini takip eden Taste Atlas, geçtiğimiz günlerde 'Dünyanın en iyi mutfakları' listesini yayınladı. Listede, Türkiye 7. sırada yer alırken Yunanistan 2. sıraya yerleşti. Yunanistan'ın Türkiye'nin üstünde olması tepkileri çekerken Taste Atlas'ın yayınladığı 'Dünyanın en iyi geleneksel yemekleri listesi' de tartışmaların odağı haline geldi. Kokoreç Türk mü yoksa Yunan lezzeti mi?

Dünyanın en iyi mutfakları listesi tartışmaya neden olmuştu: Son liste yine olay oldu! Kokoreç Türk mü yoksa Yunan lezzeti mi?

Bulgaristan merkezli Taste Atlas geçtiğimiz günlerde yayınladığı 'Dünyanın en iyi mutfaklar listesi' ile dikkatleri üzerine çekmişti. Listede Yunanistan'uın Türkiye'nin üstünde olması ise tepkiyle karşılanmıştı.

Dünyanın en iyi mutfakları listesi tartışmaya neden olmuştu: Son liste yine olay oldu! Kokoreç Türk mü yoksa Yunan lezzeti mi?

Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor da listeye sessiz kalmamış, 'tarafsız ve bağımsız bir oylama ile hazırlanması gerektiğini vurgulayarak "İsterseniz hemen iyi bir örneğini ortaya koyalım." sözleri ile sosyal medyadan bir anket başlatmıştı. Taste Atlas'ın hazırladığı bir liste daha eleştirilerin odağı oldu.

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Dünyanın en iyi mutfakları listesi tartışmaya neden olmuştu: Son liste yine olay oldu! Kokoreç Türk mü yoksa Yunan lezzeti mi?

'Dünyanın En İyi Geleneksel Yemekleri' listesine Türkiye'den 11 lezzet ye aldı. Ancak Kokoreç'in Yunanistan'a ait gösterilmesi tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları "Hocam bu nedir ya !?" sözleri ile tepkilerini dile getirdi.

Dünyanın en iyi mutfakları listesi tartışmaya neden olmuştu: Son liste yine olay oldu! Kokoreç Türk mü yoksa Yunan lezzeti mi?

Türkiye'de en sık tüketilen sokak lezzetlerinden biri olan kokoreç, kokoretsi adı ile Yunanistan mutfağına dahil edildi. Yunanistan; baklava, dolma, cacık, döner gibi birçok Türk yemeğini benzer isimlerle kendilerine ait olduğunu iddia ediyor.

Dünyanın en iyi mutfakları listesi tartışmaya neden olmuştu: Son liste yine olay oldu! Kokoreç Türk mü yoksa Yunan lezzeti mi?

Öte yandan, Wikipedia'da "Kokoreç, Anadolu ve Balkanlarda, koyunun ince bağırsağından ve mumbardan yapılan, şişe sarılarak kor ateşte kızartılan bir çeşit yemek." olarak ifade ediliyor.

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