Giriş Tarihi: 31.12.2022 11:56
Güncelleme Tarihi: 31.12.2022
11:56
Dünyanın en iyi mutfakları listesi tartışmaya neden olmuştu: Son liste yine olay oldu! Kokoreç Türk mü yoksa Yunan lezzeti mi?
Dünyadaki yemek trendlerini ve eğilimlerini takip eden Taste Atlas, geçtiğimiz günlerde 'Dünyanın en iyi mutfakları' listesini yayınladı. Listede, Türkiye 7. sırada yer alırken Yunanistan 2. sıraya yerleşti. Yunanistan'ın Türkiye'nin üstünde olması tepkileri çekerken Taste Atlas'ın yayınladığı 'Dünyanın en iyi geleneksel yemekleri listesi' de tartışmaların odağı haline geldi. Kokoreç Türk mü yoksa Yunan lezzeti mi?