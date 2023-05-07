Dünyanın en önemli seçiminde eksen devlet vurgusu: Türkiye neden bu kadar önemli? "Hiçbir ülke Türkiye'siz hareket edemez"

Seçime günler kala dünya nefesini tutmuş sonuçları bekliyor. Daha önce pek çok büyük uluslararası ajansın 'dünyanın en önemli seçimi' başlıklarını attığından bahseden Avrupa basınına ait bir gazete, Türkiye'nin 'eksen devlet' olduğuna dikkat çeken bir analiz yayımladı. Analizde "Paris'ten Washington'a, Moskova'dan Pekin'e dünyanın belli başlı başkentleri, seçimin sonucunu merakla bekliyor. Türkiye dünyanın en önemli noktalarından birinde. Hiçbir ülke Türkiye'yi hesaba katmadan hareket edemez" denildi.