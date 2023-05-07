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Giriş Tarihi: 07.05.2023 13:15 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023 13:15

Dünyanın en önemli seçiminde eksen devlet vurgusu: Türkiye neden bu kadar önemli? "Hiçbir ülke Türkiye'siz hareket edemez"

Seçime günler kala dünya nefesini tutmuş sonuçları bekliyor. Daha önce pek çok büyük uluslararası ajansın 'dünyanın en önemli seçimi' başlıklarını attığından bahseden Avrupa basınına ait bir gazete, Türkiye'nin 'eksen devlet' olduğuna dikkat çeken bir analiz yayımladı. Analizde "Paris'ten Washington'a, Moskova'dan Pekin'e dünyanın belli başlı başkentleri, seçimin sonucunu merakla bekliyor. Türkiye dünyanın en önemli noktalarından birinde. Hiçbir ülke Türkiye'yi hesaba katmadan hareket edemez" denildi.

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Dünyanın en önemli seçiminde eksen devlet vurgusu: Türkiye neden bu kadar önemli? Hiçbir ülke Türkiye’siz hareket edemez

14 Mayıs'a günler kala Türkiye cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri dünyanın da sıklıkla gündeme getirdiği bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Örneğin, The Washginton Post daha aylar öncesinde '2023'ün en önemli seçimi Türkiye'de olacak' manşetini atarken geçtiğimiz günlerde The Economist de buna benzer bir başlıkla "Dünyanın en önemli seçimi" diyerek bir haber yayımladı.

Dünyanın en önemli seçiminde eksen devlet vurgusu: Türkiye neden bu kadar önemli? Hiçbir ülke Türkiye’siz hareket edemez

Dünyanın nefesini tuttuğu bu seçimin niçin bu kadar önemli olduğu ile ilgili ise Avrupa basınında bir analize yer verildi.

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Dünyanın en önemli seçiminde eksen devlet vurgusu: Türkiye neden bu kadar önemli? Hiçbir ülke Türkiye’siz hareket edemez

Haberde Türkiye'nin 'eksen devlet' olduğuna dikkat çekildi. Bunun çok önemli bir devlet terimi olduğuna vurgu yapılırken bu terimin siyasi, askeri, ekonomik ya da düşünsel stratejik varlıklara sahip olan bir ulusu ifade ettiğinden bahsedildi.

Dünyanın en önemli seçiminde eksen devlet vurgusu: Türkiye neden bu kadar önemli? Hiçbir ülke Türkiye’siz hareket edemez

Eksen devletler kendilerini büyük güçlerin çıkar alanlarının kesiştiği konumlarda bulurlar. Bu nedenle de Türkiye oldukça önemli bir devlet konumuna geliyor.

Dünyanın en önemli seçiminde eksen devlet vurgusu: Türkiye neden bu kadar önemli? Hiçbir ülke Türkiye’siz hareket edemez

Dünyanın çok kutuplu bir döneme girdiğinden bahsedilen haberde '"Türkiye gibi önemli noktada bulunan devletlerin tercihleri giderek daha önemli hale geldi. Şu anki belirsiz dünya düzeninde Türkiye'nin ne tarafta olacağı daha önce hiç olmadığı kadar önemli" denildi.

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