Giriş Tarihi: 04.07.2024 09:47
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024
10:10
Dünyanın gözü bu bölgede: Astana'da kritik zirve başladı! Başkan Erdoğan'dan peş peşe görüşmeler
Kazakistan'ın başkenti Astana'da "Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24. Devlet Başkanları Zirvesi" başladı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı öncesi liderler, Belarus'un ŞİÖ'ye tam üye seçilmesine yönelik kararı imzaladı. Böylece, Belarus, ŞİÖ'nün 10'uncu üyesi oldu. Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da Başkan Erdoğan önce Putin, Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile görüştü. İşte detaylar...