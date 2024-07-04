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Haberler Galeri Dünyanın gözü bu bölgede: Astana'da kritik zirve başladı! Başkan Erdoğan'dan peş peşe görüşmeler
Giriş Tarihi: 04.07.2024 09:47 Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 10:10

Dünyanın gözü bu bölgede: Astana'da kritik zirve başladı! Başkan Erdoğan'dan peş peşe görüşmeler

Kazakistan'ın başkenti Astana'da "Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24. Devlet Başkanları Zirvesi" başladı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı öncesi liderler, Belarus'un ŞİÖ'ye tam üye seçilmesine yönelik kararı imzaladı. Böylece, Belarus, ŞİÖ'nün 10'uncu üyesi oldu. Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da Başkan Erdoğan önce Putin, Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile görüştü. İşte detaylar...

BETÜL USTA
Dünyanın gözü bu bölgede: Astana’da kritik zirve başladı! Başkan Erdoğan’dan peş peşe görüşmeler

KAZAKİSTAN'DA, "ŞİÖ 24'ÜNCÜ DEVLET BAŞKANLARI ZİRVESİ" BAŞLADI

Kazakistan'ın başkenti Astana'da "Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24. Devlet Başkanları Zirvesi" başladı.

Kazakistan'ın dönem başkanlığında "ŞİÖ+" formatında gerçekleştirilen zirve, Astana'daki Bağımsızlık Sarayı'nda, ŞİÖ üyesi ülke devlet başkanları konseyi toplantısıyla başladı.

Dünyanın gözü bu bölgede: Astana’da kritik zirve başladı! Başkan Erdoğan’dan peş peşe görüşmeler

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliğindeki toplantıya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran Geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile ŞİÖ Genel Sekreteri Zhang Ming katıldı.

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Dünyanın gözü bu bölgede: Astana’da kritik zirve başladı! Başkan Erdoğan’dan peş peşe görüşmeler

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı öncesi liderler, Belarus'un ŞİÖ'ye tam üye seçilmesine yönelik kararı imzaladı. Böylece, Belarus, ŞİÖ'nün 10'uncu üyesi oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da yer aldığı "Çok Taraflı Diyaloğun Güçlendirilmesi: Sürdürülebilir Barış ve Kalkınma İçin Çabalamak" başlığıyla yapılacak "ŞİÖ+" zirvesi de öğleden sonra yapılacak.

Dünyanın gözü bu bölgede: Astana’da kritik zirve başladı! Başkan Erdoğan’dan peş peşe görüşmeler

Başkan Erdoğan, Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh ile bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile görüştü.

Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi için geldiği Kazakistan'ın başkenti Astana'daki ikili temasları kapsamında Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh ile bir araya geldi.

Dünyanın gözü bu bölgede: Astana’da kritik zirve başladı! Başkan Erdoğan’dan peş peşe görüşmeler

Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şerif ile üçlü toplantı yaptı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi için geldiği Kazakistan'ın başkenti Astana'daki temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şerif ile toplantı yaptı.

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