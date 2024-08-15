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Haberler Galeri Dünyanın gözü Doha’da! İran-İsrail geriliminde kritik gün: Hamas müzakere için resti çekti!
Giriş Tarihi: 15.08.2024 11:32 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 11:32

Dünyanın gözü Doha’da! İran-İsrail geriliminde kritik gün: Hamas müzakere için resti çekti!

Eli kanlı Siyonist İsrail, 7 Ekim'den bu yana Filistin'de katliam üstüne katliam yaptı. Dünyadan gelen tepkilere kulak tıkayan ve soykırım ile yargılanması beklenen İsrail, müzakere görüşmelerine saatler kala yine sivillere yönelik saldırı başlattı. Katil İsrail askerlerinin düzenlediği saldırılarda Han Yunus'ta 7, Batı Şeria'da ise 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıkladı. Gözler ise bugün Katar'da yapılacak müzakere toplantısındaydı. İsrail Doha'ya heyet gönderirken Hamas'tan gelen açıklama şaşkınlık yarattı.

AA
Dünyanın gözü Doha’da! İran-İsrail geriliminde kritik gün: Hamas müzakere için resti çekti!

Katil İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar soykırım boyutuna ulaştı. Havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda 40 bine yakın sivili hayattan koparan İsrail, gelen tepkilere de kulak asmadı. Soykırım ile yargılanacak olan Siyonist İsrail, ABD, Mısır ve Katar tarafından gerçekleştirilecek müzakere görüşmelerine saatler kala bir kez daha katliam yaptı. Filistin Kızılayı (PRCS), İsrail'in dün Gazze'nin Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini 10 kişinin ise yaralandığını açıkladı. PRCS, ölü ve yaralıları hastaneye nakil ettikleri görüntüleri paylaştı.

Dünyanın gözü Doha’da! İran-İsrail geriliminde kritik gün: Hamas müzakere için resti çekti!

BİR GÜNDE 75 BİN SİVİL SÜRGÜN EDİLDİ

PRCS'den yapılan açıklamada, "İsrail'in Han Yunus kentinin Şeyh Nasır bölgesindeki bir eve düzenlediği saldırının ardından çoğu çocuk ve kadın olmak üzere yedi şehit ve on yaralı hastaneye nakledildi" denildi. İsrail, Pazartesi günü Han Yunus'un doğusu, batısı ve merkezini, şu ana kadarki en geniş alanı kapsayan tahliye emri yayımladı. Birleşmiş Milletler'in Filistin Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, birkaç günde 75 bin sivilin yerinden edildiğini duyurmuş, Gazzeli aileler defalarca olduğu gibi yine yola koyulmuştu. UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, tahliye emriyle ilgili açıklamasında, "Filistinli siviller on yıllar boyunca pek çok kez savaş ve çatışmaların ortasında kaldı. Sadece geçtiğimiz birkaç gün içinde Gazze'nin güney batısında 75 binden fazla insan yerinden edildi. İsrailli yetkililer bir gecede, daha fazla insanı tekrar tekrar kaçmaya zorlayan ek emirler yayınladı. Bazıları sadece çocuklarını yanlarında taşıyabiliyor, bazıları ise tüm hayatlarını küçük bir çantada taşıyor. Sığınakların zaten ailelerle dolup taştığı aşırı kalabalık yerlere gidiyorlar. Her şeylerini kaybettiler ve her şeye ihtiyaçları var. Diğer savaşlardan farklı olarak Gazze halkı kapana kısılmış durumda ve gidecek hiçbir yerleri yok" ifadelerini kullanmıştı.

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Dünyanın gözü Doha’da! İran-İsrail geriliminde kritik gün: Hamas müzakere için resti çekti!

BATI ŞERİA'DA 2 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği hava saldırısında, 2 Filistinlinin öldüğü, 4'ünün yaralandığı bildirildi. Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri, Nablus'un doğusundaki Balata Mülteci Kampı'na dron ile saldırı düzenledi. Saldırıda 2 Filistinli genç hayatını kaybetti, 1'i çocuk, 1'i kadın 4 kişi yaralandı.

Dünyanın gözü Doha’da! İran-İsrail geriliminde kritik gün: Hamas müzakere için resti çekti!

İSRAİL DOHA'YA HEYET GÖNDERDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail heyetinin ateşkes müzakerelerini görüşmek üzere bugün Katar'ın başkenti Doha'ya gitmesini onayladığını açıkladı. ABD, Mısır ve Katar, İsrail ile Hamas'ı ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşması için müzakerelere yeniden başlamaya çağıran ortak bir açıklama yayınlamış, İsrail, 15 Ağustos'ta Doha veya Kahire'de yapılması planlanan görüşmelere müzakereciler göndereceğini ifade etmişti. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden dün yapılan açıklamada, "Başbakan Benjamin Netanyahu, İsrail heyetinin yarın Doha'ya hareket etmesini ve müzakereleri yürütme yetkisini onayladı" denildi.

Dünyanın gözü Doha’da! İran-İsrail geriliminde kritik gün: Hamas müzakere için resti çekti!

KAYBEDECEK DAHA FAZLA ZAMANIMIZ YOK DENİLMİŞTİ

ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani Gazze'de ateşkes müzakerelerine yeniden başlanması ve rehinelerin serbest bırakılmalarına ilişkin yaptıkları ortak yazılı açıklamada, "Hem uzun süredir acı çeken Gazze halkını hem de uzun süredir acı çeken rehineleri ve ailelerini derhal rahatlatmanın zamanı gelmiştir. Ateşkesin ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasının sonuçlandırmanın zamanı gelmiştir. Üçümüz ve ekiplerimiz aylardır yorulmak bilmeden çalışarak bir çerçeve anlaşma oluşturduk ve şu anda masada sadece uygulamaya ilişkin ayrıntılar kaldı. Bu anlaşma Başkan Biden tarafından 31 Mayıs 2024 tarihinde ana hatlarıyla açıklanan ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2735 sayılı kararıyla onaylanan ilkelere dayanmaktadır. Kaybedecek daha fazla zaman ya da daha fazla gecikme için herhangi bir tarafın bahanesi yoktur. Rehineleri serbest bırakma, ateşkesi başlatma ve bu anlaşmayı uygulama zamanı gelmiştir. Arabulucular olarak, gerekirse, kalan uygulama sorunlarını tüm tarafların beklentilerini karşılayacak şekilde çözen nihai bir köprü önerisi sunmaya hazırız. Kalan tüm açıkların kapatılması ve anlaşmanın daha fazla gecikmeden uygulanmaya başlanması için her iki tarafa da 15 Ağustos Perşembe günü Doha veya Kahire'de acil görüşmelere yeniden başlamaları çağrısında bulunduk" ifadelerini kullanmıştı.

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