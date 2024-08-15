Giriş Tarihi: 15.08.2024 11:32
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024
11:32
Dünyanın gözü Doha’da! İran-İsrail geriliminde kritik gün: Hamas müzakere için resti çekti!
Eli kanlı Siyonist İsrail, 7 Ekim'den bu yana Filistin'de katliam üstüne katliam yaptı. Dünyadan gelen tepkilere kulak tıkayan ve soykırım ile yargılanması beklenen İsrail, müzakere görüşmelerine saatler kala yine sivillere yönelik saldırı başlattı. Katil İsrail askerlerinin düzenlediği saldırılarda Han Yunus'ta 7, Batı Şeria'da ise 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıkladı. Gözler ise bugün Katar'da yapılacak müzakere toplantısındaydı. İsrail Doha'ya heyet gönderirken Hamas'tan gelen açıklama şaşkınlık yarattı.