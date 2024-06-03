Giriş Tarihi: 03.06.2024 15:36
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024
15:40
Dünyanın konuştuğu kaza sonrası seçim kararı alınmıştı: İbrahim Reisi'nin yerine sürpriz adaylar
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekilerin geçirdiği helikopter kazası dünyanın gündemine oturmuştu. Reisi'nin ölümü sonrası İran'da 'yeniden seçim kararı' alındı. Adaylar başvurularına yapmaya başlarken; Adaylık başvurusu yapan kişilerin seçime katılmak için "ehliyet" sahibi olup olmadıklarına ise Anayasayı Koruyucular Konseyine bağlı Denetleme Heyeti karar verecek.