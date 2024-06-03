Dünyanın konuştuğu kaza sonrası seçim kararı alınmıştı: İbrahim Reisi’nin yerine sürpriz adaylar

Ülkede enflasyon, yoksulluk, yolsuzluk ve ayrımcılık gibi sorunlar olduğunu dile getiren Cihangiri, "İran, sistemin tüm unsurları arasında uzlaşı sağlandığı takdirde bu sorunların üstesinden gelebilir. Sorunların ve krizlerin tırmanmasını önlemek için geliyorum." diye konuştu.