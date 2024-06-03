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Haberler Galeri Dünyanın konuştuğu kaza sonrası seçim kararı alınmıştı: İbrahim Reisi'nin yerine sürpriz adaylar
Giriş Tarihi: 03.06.2024 15:36 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 15:40

Dünyanın konuştuğu kaza sonrası seçim kararı alınmıştı: İbrahim Reisi'nin yerine sürpriz adaylar

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekilerin geçirdiği helikopter kazası dünyanın gündemine oturmuştu. Reisi'nin ölümü sonrası İran'da 'yeniden seçim kararı' alındı. Adaylar başvurularına yapmaya başlarken; Adaylık başvurusu yapan kişilerin seçime katılmak için "ehliyet" sahibi olup olmadıklarına ise Anayasayı Koruyucular Konseyine bağlı Denetleme Heyeti karar verecek.

Dünyanın konuştuğu kaza sonrası seçim kararı alınmıştı: İbrahim Reisi’nin yerine sürpriz adaylar

İran'da daha önce adaylığı reddedilen eski Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri ile eski kadın Milletvekili Hamide Zerabadi, 28 Haziran'da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı seçimi için adaylık başvurusunda bulundu.

Öte yandan; İran'da eski kadın Milletvekili Zohre Elahiyan da , 28 Haziran'da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı seçimi için adaylık başvurusunda bulunmuştu.

Dünyanın konuştuğu kaza sonrası seçim kararı alınmıştı: İbrahim Reisi’nin yerine sürpriz adaylar

Görseldeki: Hamide Zerabadi

İshak Cihangiri ile Hamide Zerabadi, başvuru sürecinin son gününde İçişleri Bakanlığına gelerek adaylıklarını ilan etti.

Kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra basına konuşan eski kadın Milletvekili Zerabadi, "Umarım bir gün seçimlerde halk bir kadını cumhurbaşkanı olarak seçer." dedi.

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Dünyanın konuştuğu kaza sonrası seçim kararı alınmıştı: İbrahim Reisi’nin yerine sürpriz adaylar

Zerbabadi, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde özellikle dış politika alanında gerilimi düşürecek politikalar izleyeceğini söyledi.

Dünyanın konuştuğu kaza sonrası seçim kararı alınmıştı: İbrahim Reisi’nin yerine sürpriz adaylar

Eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani döneminde iki dönem Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı görevini yapan Cihangiri de başvuru sonrasında basına yaptığı açıklamada, "Bugün ülkenin durumu iyi değil. Elde ettiğimiz tüm çeşitli başarılara rağmen kalkınma ve büyümeyi sağlayamadık." dedi.

Dünyanın konuştuğu kaza sonrası seçim kararı alınmıştı: İbrahim Reisi’nin yerine sürpriz adaylar

Ülkede enflasyon, yoksulluk, yolsuzluk ve ayrımcılık gibi sorunlar olduğunu dile getiren Cihangiri, "İran, sistemin tüm unsurları arasında uzlaşı sağlandığı takdirde bu sorunların üstesinden gelebilir. Sorunların ve krizlerin tırmanmasını önlemek için geliyorum." diye konuştu.

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