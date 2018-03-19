Dünyanın uzaydan çekilen muhteşem görüntüleri

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun çektiği fotoğraflar Dünya'ya ulaştı. İşte Dünya'yı bambaşka boyutuyla karşımıza getiren o müthiş uydu fotoğrafları... Sahra çölünden kum fırtınası sonrası kalkan kumlar Avrupa'ya ulaştı ve 7 günde bembeyaz dağlar bakın ne hale geldi? İşte İspanya'da boy gösteren dağların kum fırtınası sonrası çekilen görüntüsü... Kar beyazı alabildiğine sararmış! Fuji Dağı (Japonya'nın en yüksek dağı) Giza Piramitleri (Mısır) Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yangın ve duman Baykal Gölü (Rusya) Kar ve buzla kaplı Chicago'ya tepeden bakış