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Dünyanın uzaydan çekilen muhteşem görüntüleri

Giriş Tarihi: 19.03.2018 17:19 Güncelleme Tarihi: 19.03.2018 17:22
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Dünyanın uzaydan çekilen muhteşem görüntüleri
Dünyanın uzaydan çekilen muhteşem görüntüleri

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun çektiği fotoğraflar Dünya'ya ulaştı. İşte Dünya'yı bambaşka boyutuyla karşımıza getiren o müthiş uydu fotoğrafları...

Sahra çölünden kum fırtınası sonrası kalkan kumlar Avrupa'ya ulaştı ve 7 günde bembeyaz dağlar bakın ne hale geldi?

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Dünyanın uzaydan çekilen muhteşem görüntüleri
Dünyanın uzaydan çekilen muhteşem görüntüleri

İşte İspanya'da boy gösteren dağların kum fırtınası sonrası çekilen görüntüsü... Kar beyazı alabildiğine sararmış!

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Dünyanın uzaydan çekilen muhteşem görüntüleri
Dünyanın uzaydan çekilen muhteşem görüntüleri

Fuji Dağı (Japonya'nın en yüksek dağı)

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Dünyanın uzaydan çekilen muhteşem görüntüleri
Dünyanın uzaydan çekilen muhteşem görüntüleri

Giza Piramitleri (Mısır)

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Dünyanın uzaydan çekilen muhteşem görüntüleri
Dünyanın uzaydan çekilen muhteşem görüntüleri

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yangın ve duman

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Dünyanın uzaydan çekilen muhteşem görüntüleri
Dünyanın uzaydan çekilen muhteşem görüntüleri

(Rusya)

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Dünyanın uzaydan çekilen muhteşem görüntüleri
Dünyanın uzaydan çekilen muhteşem görüntüleri

Kar ve buzla kaplı Chicago'ya tepeden bakış

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