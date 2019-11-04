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- Dünyayı böyle kandırmışlar! O paylaşımların arkasında...
Dünyayı böyle kandırmışlar! O paylaşımların arkasında...
Yok artık bakın dünyayı nasıl kandırmışlar! Sosyal medya ve internet artık hayatımızın merkezinde. Bunun sonucunda da hayatımız artık bundan 10 yıl öncesinden bile çok farklı. Sosyal medyada gördüğümüz o birbirinden çekici ilginç ve hayran bırakan pozların ardında ise hiç de beklemediğiniz gerçekler olabiliyor. Kimi bir manzarada kimi bir uçurum kenarında kimiyse yağmurun altında ama aslında hepsinin ardında görünenden farklı bir manzara var. Şaşırmaya hazır olun!
Giriş Tarihi: 04.11.2019
08:56
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