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Dünyayı dehşete düşüren görüntü! Bir anda havada belirdi ve panik yaşattı

Geçmişten günümüze kadar dünyamızda açıklanamayan, birçok yaşandı. Bu olaylara yenileri eklenmeye devam ediyor. Bir süre önce Zambiya'nın Kitwe kentinde ortaya çıkan sıra dışı bir görüntü sosyal medyaya damga vurdu. Havanın kapalı olduğu bir günde, yerden yaklaşık yukarıda insana benzeyen bir şekilde belirdi. Bir süre havada kalan gizemli şekil daha sonra kendi kendine kayboldu. Tüyleri diken diken eden bu olay hakkında ilginç yorumlar yapıldı.

Giriş Tarihi: 23.12.2019 10:44 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 10:53
Dünyayı dehşete düşüren görüntü! Bir anda havada belirdi ve panik yaşattı

İnternette gerçek olduğu iddia edilen olaylara, bu olaylara ait görüntülere, videolara denk gelmişsinizdir. Zambiya'da havada bir anda ortaya çıkan insan şeklindeki gizemli görüntünün de fotoğrafları internette dolanıyor. İşte havadaki o gizemli görüntü ve gerçek olduğu iddia edilen esrarengiz olaylardan bazıları...

Dünyayı dehşete düşüren görüntü! Bir anda havada belirdi ve panik yaşattı

ABD'li ünlü , 'de mühendis olarak çalışırken, ele geçirilmiş uzaylılara ait olduğunu ileri sürdüğü fotoğraflar paylaştı. Bushman ABD'li yetkililer tarafından sürekli inkar edilen Area 51 merkezini gördüğünü ve orada uzaylıların yapısı ile ilgili çalışmalar yapan bir grup bilim insanının varlığına şahit olduğunu söyledi.

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Dünyayı dehşete düşüren görüntü! Bir anda havada belirdi ve panik yaşattı

çekilen fotoğrafları delil olarak göstererek kayıt altına aldığı videoda merkezinde ele geçirilen uzaylıların 2 tür olduğuna işaret etti.

Dünyayı dehşete düşüren görüntü! Bir anda havada belirdi ve panik yaşattı

Uzun parmaklara ve perdeli ayaklara sahip olanların "Quintumnia" adlı bir gezegenden dünyaya geldiklerini ileri sürdü.

Dünyayı dehşete düşüren görüntü! Bir anda havada belirdi ve panik yaşattı

Bushman Nevada'daki üste çalışanların bunları 2 gruba ayırmasının nedeni olarak da birinin dünyalılara daha yakın olduğunu diğer grubun ise daha düşmanca bir tavır gösterdiğini iddia etti.

Dünyayı dehşete düşüren görüntü! Bir anda havada belirdi ve panik yaşattı

40 yılı aşkın tetkik ve patent üzerine çalışmalar yapan aralarında Hughes Aircraft, General Dynamics, ve Texas Instruments gibi şirketlerde önemli araştırmalarda bulundu.

Dünyayı dehşete düşüren görüntü! Bir anda havada belirdi ve panik yaşattı

Bushman'ın bu itiraflarına ABD'den henüz bir yalanlama gelmedi.

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