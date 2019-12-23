Dünyayı dehşete düşüren görüntü! Bir anda havada belirdi ve panik yaşattı
Dünyayı dehşete düşüren görüntü! Bir anda havada belirdi ve panik yaşattı
Geçmişten günümüze kadar dünyamızda açıklanamayan, birçok gizemliolay yaşandı. Bu olaylara yenileri eklenmeye devam ediyor. Bir süre önce Zambiya'nın Kitwe kentinde ortaya çıkan sıra dışı bir görüntü sosyal medyaya damga vurdu. Havanın kapalı olduğu bir günde, yerden yaklaşık 100 metre yukarıda insana benzeyen bir şekilde belirdi. Bir süre havada kalan gizemli şekil daha sonra kendi kendine kayboldu. Tüyleri diken diken eden bu olay hakkında ilginç yorumlar yapıldı.
Giriş Tarihi: 23.12.2019
10:44
Güncelleme Tarihi: 23.12.2019
10:53
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