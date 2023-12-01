Dünyayı karıştıran sonuç! DNA alaniz raporları açıklandı: İnsan değiller!

Meksika'da bulunan ve 1000 yıllık uzaylı cesedi olduğu iddia edilen mumyalar bir kez daha gündeme bomba gibi düştü. Meksikalı gazeteci ve UFO alanında çalışmalar yürüten Jaime Maussan, kongrede gerçekleştirilen özel oturumda Peru'nun Cusco kentindeki bir madende bulunan ve 'insana ait olmadığını' iddia ettiği 2 varlığın kalıntılarını sergilemişti. Bu varlıkların DNA analizi sonuçları ortaya çıktı. Maussan cam muhafaza içinde sunduğu fosilleşmiş 'cesetlerin' bin yıllık olduğunu belirtmişti. Maussan örneklerin Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi (UNAM) tarafından incelendiğini ve bilim adamlarının DNA örneği almayı başardığını, yaşlarının tespiti için radyokarbon testi uyguladığını aktarmıştı. Elde edilen DNA'nın diğer örneklerle karşılaştırıldığını söyleyen Maussan, örneklerin yüzde 30'undan fazlasının fosil kaydı incelenen hiçbir canlıyla uyuşmadığını öne sürmüştü. Maussan konuşmasında, 'Bu örnekler bir UFO enkazından sonra bulunan varlıklar değil. Diatom madenlerinde bulundular ve daha sonra fosilleştiler. Uzaylı mı değil mi bilmiyoruz ama bizimle yaşadılar. Bu evrende yalnız değiliz, bu gerçeği kabullenmeliyiz' ifadelerini kullanmıştı Bu gelişmenin ardından yapılan DNA analiz sonuçları geldi. Daily Mail'de yer alan haberde minik cesetlerin DNA'sının insan değil, bilinmeyen bir türe ait olduğu ifade edildi. DNA analizi yapan ekip bu figürlerin tek iskeletten oluştuğunu ve bilinen herhangi bir türden olmadığını ortaya çıkardı. Kongreye bir kez defa bu gelişmeyi sunan Maussan 'Dünya dışı yaşam ilk kez bu şekilde sunuluyor' ifadelerini kullandı. İki cesedin sağlam kemiklere sahip ve dişsiz olduğu belirtildi.