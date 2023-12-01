Dünyayı karıştıran sonuç! DNA alaniz raporları açıklandı: İnsan değiller!

Meksika'da bulunan ve 1000 yıllık uzaylı cesedi olduğu iddia edilen mumyalar bir kez daha gündeme bomba gibi düştü. Meksikalı gazeteci ve UFO alanında çalışmalar yürüten Jaime Maussan, kongrede gerçekleştirilen özel oturumda Peru'nun Cusco kentindeki bir madende bulunan ve "insana ait olmadığını" iddia ettiği 2 varlığın kalıntılarını sergilemişti. Bu varlıkların DNA analizi sonuçları ortaya çıktı.