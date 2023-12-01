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Giriş Tarihi: 01.12.2023 16:00 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023 16:03

Dünyayı karıştıran sonuç! DNA alaniz raporları açıklandı: İnsan değiller!

Meksika Kongresi'nde ortaya konulan ve 1000 yıllık 'uzaylı' cesetleri ortalığı karıştırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda gündeme bomba gibi düşen mumyalanmış cesetlerin DNA analizi yapıldı.

Dünyayı karıştıran sonuç! DNA alaniz raporları açıklandı: İnsan değiller!

Meksika'da bulunan ve 1000 yıllık uzaylı cesedi olduğu iddia edilen mumyalar bir kez daha gündeme bomba gibi düştü. Meksikalı gazeteci ve UFO alanında çalışmalar yürüten Jaime Maussan, kongrede gerçekleştirilen özel oturumda Peru'nun Cusco kentindeki bir madende bulunan ve "insana ait olmadığını" iddia ettiği 2 varlığın kalıntılarını sergilemişti. Bu varlıkların DNA analizi sonuçları ortaya çıktı.

Dünyayı karıştıran sonuç! DNA alaniz raporları açıklandı: İnsan değiller!

Maussan cam muhafaza içinde sunduğu fosilleşmiş "cesetlerin" bin yıllık olduğunu belirtmişti. Maussan örneklerin Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi (UNAM) tarafından incelendiğini ve bilim adamlarının DNA örneği almayı başardığını, yaşlarının tespiti için radyokarbon testi uyguladığını aktarmıştı.

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Dünyayı karıştıran sonuç! DNA alaniz raporları açıklandı: İnsan değiller!

Elde edilen DNA'nın diğer örneklerle karşılaştırıldığını söyleyen Maussan, örneklerin yüzde 30'undan fazlasının fosil kaydı incelenen hiçbir canlıyla uyuşmadığını öne sürmüştü.

Dünyayı karıştıran sonuç! DNA alaniz raporları açıklandı: İnsan değiller!

Maussan konuşmasında, "Bu örnekler bir UFO enkazından sonra bulunan varlıklar değil. Diatom madenlerinde bulundular ve daha sonra fosilleştiler. Uzaylı mı değil mi bilmiyoruz ama bizimle yaşadılar. Bu evrende yalnız değiliz, bu gerçeği kabullenmeliyiz" ifadelerini kullanmıştı

Dünyayı karıştıran sonuç! DNA alaniz raporları açıklandı: İnsan değiller!

Bu gelişmenin ardından yapılan DNA analiz sonuçları geldi.

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