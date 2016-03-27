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Efsane 1 ları

Giriş Tarihi: 27.03.2016 11:36 Güncelleme Tarihi: 01.04.2018 11:52
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Efsane 1 ları
Efsane 1 Nisan şakaları

BİRBİRİNDEN İLGİNÇ 1 NİSAN ŞAKALARI
Her yıl dünyanın birçok ülkesinde 1 günü yüzlerce kişi komik ya da tuhaf ların kurbanı oluyor veya bu şakalara yakınlarını kurban ediyor. 1 Nisan'ın bu geleneği yüzyıllardır devam ediyor. Peki bu gelenek nereden çıktı?

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Efsane 1 ları
Efsane 1 Nisan şakaları

1 NİSANIN TARİHİ

1 'ın geçmişi 16'ncı yüzyıla kadar uzanıyor. Günün bu özelliği kazanmasıyla ilgili çeşitli rivayetler bulunuyor. O rivayetlerden birine göre, Fransa Kralı 9. Charles, 1 Nisan'da kutlanan yılbaşını 1 Ocak'a aldırır. Ancak bazı kesimler yılbaşını 1 Nisan'da kutlamaya devam eder. Bazıları da bu geleneği devam ettirenlerle alay etmek amacıyla çeşitli lar yapmaya başlar ve böylece 1 Nisan şaka günü olarak anılır ve yılbaşını 1 Nisan'da kutlayanlara "Nisan Balığı" denir.

Üzerinden çok uzun bir zaman geçmesine rağmen Fransızlar bu günü bir gelenek olarak devam ettirdiler. Ve 1 Nisan, tüm dünyaya 'şaka günü' olarak yayıldı.

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Efsane 1 ları
Efsane 1 Nisan şakaları

İşte 1 günü sizin de yapabileceğiniz lar...

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Efsane 1 ları
Efsane 1 Nisan şakaları

Sandalyenin minderleriyle aynı renk giyinip, üzerinize oturan arkadaşınızın yüreğini hoplatabilirsiniz.

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Efsane 1 ları
Efsane 1 Nisan şakaları

İnanılmaz lezzetli görünen bu dondurma sizi yanıltmasın, aslında haşlanmış patates.

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Efsane 1 ları
Efsane 1 Nisan şakaları

Sevdiği bir ünlü, eski bir arkadaş ya da bir çizgi film karakterinin ismini, yakınınızın telefonuna kendi numaranızla kaydedebilirsiniz. Böylece 1 günü sabah erken saatlerde onu arayıp ya da mesaj atıp aklını karıştırabilirsiniz.

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Efsane 1 ları
Efsane 1 Nisan şakaları

İş arkadaşınızın klavyesiyle yapılabilecek kesinlikle en iyi şey. Biraz tohum serpiştirin ve yeşillenmesini bekleyin

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