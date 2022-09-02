Ege ve Akdeniz artık bir barut fıçısı! Yunanistan’a Ege’de net mesaj: ’Savaş ise savaş çatışma ise çatışma...’

Bunun üç maksadı var;

1-Türkiye'nin F-16 alımını önlemek.

2-Türk uçaklarının uçuşuna engel olmak, bunun için ABD Temsilciler Meclisi'nde şerh koydurdu. Türkiye bunu kabul etmiyor. Bu aksi, takdirde Türkiye'nin egemenlik hakkından feragat etmesidir. Başka bir devletin şerh koyması kabul edilemez.

3-Miçotakis, "Kıbrıs'ta iki devletli bir çözüm olmaz" diyerek ABD'nin dikkatini bu bölgeye çekiyor. Kıbrıs'ta bir kargaşa çıkarmak istiyor. Bunu yaparken de AB ülkeleri ile birlikte hareket ediyor. Böylece Abdülhamid Han gemisinin Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesine girmesini engellemek istiyor. Türkiye'yi düzmece bir haritaya hapsetmeye çalışıyor.