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Haberler Galeri Ege ve Akdeniz artık bir barut fıçısı! Yunanistan'a Ege'de net mesaj: 'Savaş ise savaş çatışma ise çatışma...'
Giriş Tarihi: 02.09.2022 15:20 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022 15:39

Ege ve Akdeniz artık bir barut fıçısı! Yunanistan'a Ege'de net mesaj: 'Savaş ise savaş çatışma ise çatışma...'

Yunanistan'ın Ege'deki provokasyonlarına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bölgede yaptığı F-16 uçuşu ile yanıt verdi. Peki, Bakan Akar'ın Ege'de F-16 ile yaptığı uçuş ile Yunanistan'a ne mesaj verildi? Genelkurmay eski İstihbarat Daire Başkanı Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin ve Güvenlik Stratejileri Uzmanı Prof.Dr. Mesut Hakkı Caşın sabah.com.tr'ye anlattı.

ŞEYMA ÜNAL
Ege ve Akdeniz artık bir barut fıçısı! Yunanistan’a Ege’de net mesaj: ’Savaş ise savaş çatışma ise çatışma...’

Ege'de tansiyonu tırmandıran Yunanistan'a Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,'dan F-16 uçuşu ile yanıt geldi. "Her zaman her yerde" parolasıyla görev yapan 113. Filo Komutanlığı'na gelen Bakan Akar, "Cin şişeden çıktı önümüzdeki dönemde milli muharip uçağımızı da tankımızı da yapacağız. Bu konudaki çalışmalarımız azimle, kararlılıkla devam ediyor" diye konuştu. Peki, Bakan Akar'ın Ege'de F-16 ile yaptığı uçuş ile Yunanistan'a ne mesaj verildi? Genelkurmay eski İstihbarat Daire Başkanı Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin ve Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın sabah.com.tr'ye anlattı.

Ege ve Akdeniz artık bir barut fıçısı! Yunanistan’a Ege’de net mesaj: ’Savaş ise savaş çatışma ise çatışma...’

"SAVAŞ İSE SAVAŞ, ÇATIŞMA İSE ÇATIŞMA, HER ŞEYİ GÖZE ALDIK MESAJI VERİLDİ"

İsmail Hakkı Pekin:

Bu işin ciddiyetini anlatmak için, şaka yapmadığımızı anlatmak için son derece önemli ve yerinde bir hamle. Sadece Yunanistan değil, NATO da bu işin şakası olmadığını anlamalı. Yunanistan, açık açık Ege'de hava ve deniz sahasını Türkiye'ye kapatmak, Türkiye'yi kıyılarına hapsetmek istiyor. Türkiye, buna razı olmayacağını kararlılıkla ortaya koydu. Bugün Sayın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı uçuş ile, 'Savaş ise savaş, çatışma ise çatışma, biz her şeyi göze aldık' mesajını verdi.

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Ege ve Akdeniz artık bir barut fıçısı! Yunanistan’a Ege’de net mesaj: ’Savaş ise savaş çatışma ise çatışma...’

"BU YUNANİSTAN'A BİR MEYDAN OKUMADIR"

Tekrar söylüyorum; bu işin şakaya gelir yanı yok. Bugün Milli Savunma Bakanımızın Ege'de F-16 ile uçması bir meydan okumadır. Yunanistan, ABD ve NATO gereken mesajı almıştır diye düşünüyorum. Umarım bu iş sağduyu ile çatışmasız, görüşmeler ile sonuçlanır. Türkiye sağduyulu davranırken, verilebilecek en üst tepkiyi vermiştir. Kararlılığımızı sürdüreceğimizi Yunanistan da anlamıştır.

Ege ve Akdeniz artık bir barut fıçısı! Yunanistan’a Ege’de net mesaj: ’Savaş ise savaş çatışma ise çatışma...’

MESUT HAKKI CAŞIN:

Yunanistan'ın hem Akdeniz'de hem Ege'de iki defa havadan havaya bir defa da karadan havaya kilit atması düşmanca bir hareket. Uluslararası hukuka göre, özellikle yerden havaya Rus malı sistemle ateş açılması düşmanca bir hareket… Türk pilotu saniyelik bir kaçınmada bulunmasaydı, bu uçakların düşürülmesi demekti. Bu bir ihlal ve Yunanistan bunu kasıtlı bir şekilde Ege ve Doğu Akdeniz'de gerginliği tırmandırmak için yapıyor.

Ege ve Akdeniz artık bir barut fıçısı! Yunanistan’a Ege’de net mesaj: ’Savaş ise savaş çatışma ise çatışma...’

Bunun üç maksadı var;

1-Türkiye'nin F-16 alımını önlemek.

2-Türk uçaklarının uçuşuna engel olmak, bunun için ABD Temsilciler Meclisi'nde şerh koydurdu. Türkiye bunu kabul etmiyor. Bu aksi, takdirde Türkiye'nin egemenlik hakkından feragat etmesidir. Başka bir devletin şerh koyması kabul edilemez.

3-Miçotakis, "Kıbrıs'ta iki devletli bir çözüm olmaz" diyerek ABD'nin dikkatini bu bölgeye çekiyor. Kıbrıs'ta bir kargaşa çıkarmak istiyor. Bunu yaparken de AB ülkeleri ile birlikte hareket ediyor. Böylece Abdülhamid Han gemisinin Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesine girmesini engellemek istiyor. Türkiye'yi düzmece bir haritaya hapsetmeye çalışıyor.

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