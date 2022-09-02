Giriş Tarihi: 02.09.2022 15:20
Güncelleme Tarihi: 02.09.2022
15:39
Ege ve Akdeniz artık bir barut fıçısı! Yunanistan'a Ege'de net mesaj: 'Savaş ise savaş çatışma ise çatışma...'
Yunanistan'ın Ege'deki provokasyonlarına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bölgede yaptığı F-16 uçuşu ile yanıt verdi. Peki, Bakan Akar'ın Ege'de F-16 ile yaptığı uçuş ile Yunanistan'a ne mesaj verildi? Genelkurmay eski İstihbarat Daire Başkanı Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin ve Güvenlik Stratejileri Uzmanı Prof.Dr. Mesut Hakkı Caşın sabah.com.tr'ye anlattı.