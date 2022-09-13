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Haberler Galeri Ege'de Türk'ün gücü! NATO'nun dev tatbikatı Mavi Balina'da dikkat çeken Türkiye vurgusu
Giriş Tarihi: 13.09.2022 15:30 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022 15:30

Ege'de Türk'ün gücü! NATO'nun dev tatbikatı Mavi Balina'da dikkat çeken Türkiye vurgusu

12 NATO ülkesinin katımıyla 11 Eylül'den başlayan Mavi Balina tatbikatı hız kesmedne devam ediyor. Ege'de devam tatbikattan bahseden NATO'nun açıklamasındaki Türkiye vurgusu dikkat çekti. Mavi Balina tatbikatı, 22 Eylül'de sona erecek.

Ege’de Türk’ün gücü! NATO’nun dev tatbikatı Mavi Balina’da dikkat çeken Türkiye vurgusu

Akdeniz'de, 12 NATO ülkesinin katılımıyla "Dynamic Mariner-Mavi Balina 22" icra ediliyor. NATO'dan yapılan açıklamaya göre, kriz müdahale tatbikatı "Dynamic Mariner", Türk Deniz Kuvvetlerinin 12 müttefik ülkenin katılımıyla yaptığı "Mavi Balina" tatbikatı ile birlikte yürütülüyor.

Ege’de Türk’ün gücü! NATO’nun dev tatbikatı Mavi Balina’da dikkat çeken Türkiye vurgusu

Karargahı İngiltere'de bulunan NATO Müttefik Deniz Komutanlığı (MARCOM) öncülüğündeki Dynamic Mariner tatbikatı, NATO Mukabele Kuvveti deniz unsurunu ve NATO kuvvetleri arasındaki müşterek çalışmaları sınama amacı taşıyor.

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Ege’de Türk’ün gücü! NATO’nun dev tatbikatı Mavi Balina’da dikkat çeken Türkiye vurgusu

11 Eylül'de Aksaz Deniz Üssü'nde başlayan tatbikat, 22 Eylül'de sona erecek. Tatbikata bu yıl öncekilerden daha fazla askeri varlık katılıyor.

Ege’de Türk’ün gücü! NATO’nun dev tatbikatı Mavi Balina’da dikkat çeken Türkiye vurgusu

NATO'dan yapılan açıklamada, "Saldırganlığı caydırmak ve ittifakı savunmak için Türkiye'yle ve diğer müttefikler ve ortaklarla yakın çalışmaya devam edeceğiz." ifadesi yer aldı.

Ege’de Türk’ün gücü! NATO’nun dev tatbikatı Mavi Balina’da dikkat çeken Türkiye vurgusu

Tatbikatta, 12 NATO ülkesinden 50 yüzey unsuru, 5 denizaltı, deniz devriye uçağı ve helikopterler dahil 5 hava unsuru, 1500 asker görev yapıyor.

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