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Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında başlıyor

Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında bir vagon, için belediye ekiplerince güvenli bir şekilde raylara indirildi. Vagonun test sürüşü, sabah saatlerinde yapılacak...

Giriş Tarihi: 09.03.2019 09:30 Güncelleme Tarihi: 09.03.2019 09:52
Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında test sürüşü başlıyor

Bu haber İstanbulluları sevindirecek.

Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında test sürüşü başlıyor

Eminönü- Alibeyköy tramvay hattında gece saatlerinde bir vagon, için belediye ekiplerince raylara indirildi.

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Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında test sürüşü başlıyor

Eminönü'nden başlayarak Haliç sahili boyunca ilerleyerek Alibeyköy Otogarı'na ulaşacak şekilde inşa edilen tramvay hattının Balat mevkine, gece saatlerinde tırla bir vagon getirildi.

Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında test sürüşü başlıyor

Vagon daha sonra belediye ekiplerince güvenli bir şekilde raylaraindirildi.

Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında test sürüşü başlıyor

Test sürüş çalışmasının ise sabah saatlerinde yapılacağı öğrenildi.

Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında test sürüşü başlıyor

Saatte tek yönde 25 bin yolcuya hizmet verecek olan Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı, vatandaşlara Eminönü'nden Alibeyköy Otogarı'na yaklaşık 30 dakikada ulaşım imkanı sağlayacak.

Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında test sürüşü başlıyor

Hat; Alibeyköy Otogar, Alibeyköy metro, Alibeyköy merkez, Sakarya Mahallesi, Silahtarağa, Eyüpsultan Devlet Hastanesi, Eyüpsultan Teleferik, Feshane, Ayvansaray, Balat, Fener, Cibali, Küçükpazar ve Eminönü olmak üzere 14 istasyondan oluşacak.

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