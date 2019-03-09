Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında test sürüşü başlıyor

Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında bir vagon, test sürüşü için belediye ekiplerince güvenli bir şekilde raylara indirildi. Vagonun test sürüşü, sabah saatlerinde yapılacak... Bu haber İstanbulluları sevindirecek. Eminönü- Alibeyköy tramvay hattında gece saatlerinde bir vagon, test sürüşü için belediye ekiplerince raylara indirildi. Eminönü'nden başlayarak Haliç sahili boyunca ilerleyerek Alibeyköy Otogarı'na ulaşacak şekilde inşa edilen tramvay hattının Balat mevkine, gece saatlerinde tırla bir vagon getirildi. Vagon daha sonra belediye ekiplerince güvenli bir şekilde raylaraindirildi. Test sürüş çalışmasının ise sabah saatlerinde yapılacağı öğrenildi. Saatte tek yönde 25 bin yolcuya hizmet verecek olan Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı, vatandaşlara Eminönü'nden Alibeyköy Otogarı'na yaklaşık 30 dakikada ulaşım imkanı sağlayacak. Hat; Alibeyköy Otogar, Alibeyköy metro, Alibeyköy merkez, Sakarya Mahallesi, Silahtarağa, Eyüpsultan Devlet Hastanesi, Eyüpsultan Teleferik, Feshane, Ayvansaray, Balat, Fener, Cibali, Küçükpazar ve Eminönü olmak üzere 14 istasyondan oluşacak.