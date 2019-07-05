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En fazla Türk'ün olduğu ülkeler!

En fazla Türk barındıran ülkeler hangileri? Dünyanın neredeyse her köşesinde bir vatandaşıyla karşılaşmak mümkün. 'ndan gelen veriler hangi ülkede ne kadar Türk yaşadığını ve en çok Türk'ün hangi ülkelerde bulunduğunu ortaya çıkardı. , Fransa, Belçika gibi belli başlı ülkeleri biliriz ama bu listede sizi şaşırtabilecek ülkeler de var. Bakın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları en çok hangi ülkelerde yaşıyormuş. Rakamlarıyla tek tek sizin için hazırladığımız bu listede neredeyse dünyanın her bölgesinden ülkeler var.

Giriş Tarihi: 05.07.2019 07:40 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 08:33
En fazla Türk'ün olduğu ülkeler!

İşte sırasıyla en fazla Türk barındıran ülkeler! Sıralamanın zirvesindeki ülkelerin bazıları sizi şaşırtabilir!

En fazla Türk'ün olduğu ülkeler!

En az 1000'in üzerinde Türk'ün yaşadığı ülkelerden başlayarak işte o liste!

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En fazla Türk'ün olduğu ülkeler!

Arjantin

Ülkedeki Türk Sayısı: 1000

Güney Kore

Ülkedeki Türk Sayısı: 1000

En fazla Türk'ün olduğu ülkeler!

Meksika

Ülkedeki Türk Sayısı: 1500

Tayland

Ülkedeki Türk Sayısı: 1500

En fazla Türk'ün olduğu ülkeler!

Lüksemburg

Ülkedeki Türk Sayısı: 1600

Fas

Ülkedeki Türk Sayısı: 2000

En fazla Türk'ün olduğu ülkeler!

Özbekistan

Ülkedeki Türk Sayısı: 2000

Etiyopya

Ülkedeki Türk Sayısı: 2000

En fazla Türk'ün olduğu ülkeler!

Bahreyn

Ülkedeki Türk Sayısı: 2000

Karadağ

Ülkedeki Türk Sayısı: 2000

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