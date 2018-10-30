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  • Endonezya'daki uçak faciasıyla ilgili kahreden ayrıntı .

'daki faciasıyla ilgili kahreden ayrıntı .

Giriş Tarihi: 30.10.2018 08:15 Güncelleme Tarihi: 30.10.2018 08:57
Endonezya'daki uçak faciasıyla ilgili kahreden ayrıntı .

'da Lion Havayollarına ait JT 610 sefer sayılı yolcu uçağının kalkıştan kısa süre sonra denize düşmesi sonucu şu ana kadar 24 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Endonezya'daki uçak faciasıyla ilgili kahreden ayrıntı .

Tempo gazetesinin haberine göre, Batı Cava'nın Karawang bölgesi açıklarında uçağın enkazının olduğu alanda yapılan arama kurtarma çalışmalarında bulunan 24 ceset, başkent Cakarta'daki Polis Hastanesi'ne getirildi.

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Endonezya'daki uçak faciasıyla ilgili kahreden ayrıntı .

Tempo gazetesinin haberine göre, Batı Cava'nın Karawang bölgesi açıklarında uçağın enkazının olduğu alanda yapılan arama kurtarma çalışmalarında bulunan 24 ceset, başkent Cakarta'daki Polis Hastanesi'ne getirildi.

Endonezya'daki uçak faciasıyla ilgili kahreden ayrıntı .

Hastanenin başhekimi Dr. Musyafak, yaptığı açıklamada, bazı kişilerinin vücutlarının parçalanmış olmasından dolayı bir ceset torbasında birden fazla kurbanın olabileceğini ifade etti.

Endonezya'daki uçak faciasıyla ilgili kahreden ayrıntı .

Kimlik tespiti çalışmaları için yolcu yakını 132 aileden bilgi alan hastane yetkilileri, henüz kaydı yapılmayan diğer kurbanların bilgilerinin alınması ve sürecin hızlandırabilmesi için diğer ailelerin hastaneye gelmesi çağrısında bulundu.

Endonezya'daki uçak faciasıyla ilgili kahreden ayrıntı .

YAŞAM BELİRTİSİ YOK

Aramalarda yolculara ve uçağa ait parçalar bulan ekiplerin, bugünkü çalışmalarda dalgıçlar ve teknik ekipmanlarla uçağın gövdesine ulaşması bekleniyor. Yetkililer ayrıca şu ana kadar hiçbir yaşam belirtisine rastlamadıklarını kaydetti..

Endonezya'daki uçak faciasıyla ilgili kahreden ayrıntı .

Öte yandan, Lion Havayolları Genel Direktörü Edward Sirait, düşen uçağın bir önceki seferi olan Denpasar'dan Cengkareng'a uçuşunda teknik arıza yaşadığını ve bakım raporlarına göre bunun giderildiğini duyurdu.

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