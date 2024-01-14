Epstein’in sapkınlığını sinemada yayınlamıştı: Yönetmen Stanley Kubrick çekimlerden sonra öldü!

Büyük yönetmen Stanley Kubrick, bize bu perde arkası yönetici elitlerin hakiki yüzünü ta ne zaman resmetmişti aslında! Hatırlamalıyız. Kubrick bir dâhiydi ve büyük ihtimal zirvelerde olan biteni biliyordu. Bu anlamda Eyes Wide Shut, "Gözleri Tamamen Kapalı" büyük film. Kubrick bu filmiyle son sözünü söyledi hem sinemasına hem de ömrüne son noktayı koydu.

Gözleri Tamamen Kapalı, 1999 yapımı bir film. Kubrick, filmin çekimlerini 3 Mart 1999'da tamamladıktan 4 gün sonra kalp krizinden vefat ediyor. (İlginç)

Obsesif kompulsif bozukluğuna da sahip olan Kubrick'in filmleri detaylarla doludur. Bu sebeple filmlerinin çekimi normal çekim süresinin çok üzerinde, 4 yıl filan sürmüş…