Giriş Tarihi: 14.01.2024 09:45
Güncelleme Tarihi: 14.01.2024
09:45
Epstein’in sapkınlığını sinemada yayınlamıştı: Yönetmen Stanley Kubrick çekimlerden sonra öldü!
Dünya, ABD'li pedofili milyarder Jeffrey Epstein skandalıyla sarıldı. Yaklaşık bin sayfalık gizli belgelerin yayınlanmasıyla birlikte sapkın milyarderin küresel fuhuş ağında ABD eski başkanları Bill Clinton, Barack Obama, Donald Trump gibi isimlerin de bulunduğu ortaya çıktı. Sabah Gazetesi yazarı Cem Sancar ise yönetmen Stanley Kubrick'in 25 sene Epstein sapkınlığını beyaz perdeye aktardığını yazdı. Kubrick'in çekimler bittikten sadece 4 gün sonra şüpheli şekilde kalp krizi geçirerek ölmesi ise kafaları karıştırdı… İşte Cem Sancar'ın bugünkü yazısı…