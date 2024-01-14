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Giriş Tarihi: 14.01.2024 09:45 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024 09:45

Epstein’in sapkınlığını sinemada yayınlamıştı: Yönetmen Stanley Kubrick çekimlerden sonra öldü!

Dünya, ABD'li pedofili milyarder Jeffrey Epstein skandalıyla sarıldı. Yaklaşık bin sayfalık gizli belgelerin yayınlanmasıyla birlikte sapkın milyarderin küresel fuhuş ağında ABD eski başkanları Bill Clinton, Barack Obama, Donald Trump gibi isimlerin de bulunduğu ortaya çıktı. Sabah Gazetesi yazarı Cem Sancar ise yönetmen Stanley Kubrick'in 25 sene Epstein sapkınlığını beyaz perdeye aktardığını yazdı. Kubrick'in çekimler bittikten sadece 4 gün sonra şüpheli şekilde kalp krizi geçirerek ölmesi ise kafaları karıştırdı… İşte Cem Sancar'ın bugünkü yazısı…

CEM SANCAR
Epstein’in sapkınlığını sinemada yayınlamıştı: Yönetmen Stanley Kubrick çekimlerden sonra öldü!

Dünya, ABD'li pedofili milyarder Jeffrey Epstein skandalıyla sarıldı. ABD'de tutuklu bulunduğu hücrede intihar ettiği iddia edilen Epstein hakkında yürütülen soruşturmadaki gizli belgeler açıklandı. Hollywood'tan ABD'li eski başkanlara kadar birçok ismin bulunduğu küresel fuhuş ağında küçük kız çocuklarının cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı.

Epstein’in sapkınlığını sinemada yayınlamıştı: Yönetmen Stanley Kubrick çekimlerden sonra öldü!

ABD eski başkanları Bill Clinton, Barack Obama, Donald Trump gibi isimlerin yer aldığı pedofili ağındaki detaylar dudak uçuklattı. Sabah gazetesi yazarı Cem Sancar ise sapkın milyarder Epstein'in fuhuş ağının aslında yönetmen Stanley Kubrick tarafından 25 sene önce çekildiği ve Kubrick'in çekimler bittikten 4 gün sonra şüpheli bir şekilde kalp krizi geçirerek öldüğünü yazdı. Eşcinsel ilişkiler, ayin sahneleri, mason sembollerin yer aldığı filmde yer alan detayları da açıkladı… İşte detaylar:

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Epstein’in sapkınlığını sinemada yayınlamıştı: Yönetmen Stanley Kubrick çekimlerden sonra öldü!

Yahudi iş adamı Epstein'in sapkınlık adasını izliyoruz. Amerikan başkanlarının, artistlerin, yönetmenlerin, jet-zenginlerin pedofil videolarını çekip MOSSAD'a verdiği söyleniyor. Küçük kız çocuklarını kandırıp-kaçırıp cinsel köle yapmışlar. Vicdansızlığın bini bir para. 99 depreminde bizim çocukları da kaçırdıkları konuşuluyor. Bütün Amerikan seçkinleri orada. Hawking de Noam Chomsky de…

İsrail başbakanları, Bill Gates, Linkedin, Google kurucuları. Simpsonlar. Liste uzun.…

Şeytani işler, sistemi yönetenlerin katıldığı gözden ırak adalarda satanist ayinler...

Epstein’in sapkınlığını sinemada yayınlamıştı: Yönetmen Stanley Kubrick çekimlerden sonra öldü!

Büyük yönetmen Stanley Kubrick, bize bu perde arkası yönetici elitlerin hakiki yüzünü ta ne zaman resmetmişti aslında! Hatırlamalıyız. Kubrick bir dâhiydi ve büyük ihtimal zirvelerde olan biteni biliyordu. Bu anlamda Eyes Wide Shut, "Gözleri Tamamen Kapalı" büyük film. Kubrick bu filmiyle son sözünü söyledi hem sinemasına hem de ömrüne son noktayı koydu.

Gözleri Tamamen Kapalı, 1999 yapımı bir film. Kubrick, filmin çekimlerini 3 Mart 1999'da tamamladıktan 4 gün sonra kalp krizinden vefat ediyor. (İlginç)

Obsesif kompulsif bozukluğuna da sahip olan Kubrick'in filmleri detaylarla doludur. Bu sebeple filmlerinin çekimi normal çekim süresinin çok üzerinde, 4 yıl filan sürmüş…

Epstein’in sapkınlığını sinemada yayınlamıştı: Yönetmen Stanley Kubrick çekimlerden sonra öldü!

Psikanalist Arthur Schnitzler'in romanından uyarlanan filmde Doktor Bill (Tom Cruise), eşinin Alice (Nicole Kidman) o güne dek gizlediği cinsel arzularını öğrenince, hayatında şüphe, korku ve sırlarla dolu yeni bir sayfa açılır. Bir arkadaşı vasıtası ile katıldığı VİP parti, uzun bir gecede kâbus dolu saatlere dönüşür...

Bu sadece seçilmişlerin girebildiği bir partidir. İçerde pagan maskeler takmış, siyah pelerinler, redingotlar giymiş soylular ve yine maskeli çırılçıplak genç kızlar ve genç oğlanlar vardır. Ortalık yerde cima etmektedirler. Tam bir Sadome Gamore (Lut?) sahnesidir bu. Dünyanın başına musallat olanların kim olduğu ve ahlâklarının ne olduğu bize gösterilir…

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