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Giriş Tarihi: 03.08.2023 12:16 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 12:19

Ermeni lobisiyle ortak çalışan Disney’in Atatürk kararı için skandal sözler! Ermeni gazete Türk halkına hakaret yağdırdı!

Son dakika haberi: FOX'un bünyesindeki dijital platformu Disney'in, Ermeni lobisinin baskısına boyun eğerek, "Atatürk" dizisini daha yayınlamadan yayından çekmesinin yankıları devam ediyor. Yapımında 8 milyon dolar harcanan ve uluslararası niteliğe sahip olan dizinin, Ermeni lobisinin baskısı sonucu FOX TV'de "yerel" olarak yayınlanması kararına tepki yağarken Ermeni gazete Aravot skandal ifadelerle dolu bir habere imza attı. Ermeni gazete haberinde Mustafa Kemal Atatürk'e ve Türk halkına hakaret yağdırdı.

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Ermeni lobisiyle ortak çalışan Disney’in Atatürk kararı için skandal sözler! Ermeni gazete Türk halkına hakaret yağdırdı!

Son dakika haberi: Türkiye'nin gündeminde dijital platform Disney Plus'ın imza attığı skandal var. FOX'un dijital platformu Disney, Türk düşmanlığını "Atatürk" dizisini yayından çekmesi ile başka bir boyuta taşıdı. Ermeni lobisinin baskısına boyun eğerek, "Atatürk" dizisini daha yayınlamadan yayından çeken Disney'in adımı büyük tepki toplarken dizinin Türk milletinin aklıyla alay edercesine 29 Ekim'de Disney'in kardeş kuruluşu FOX TV'de ücretsiz olarak "Tüm Türkiye'ye armağan" sloganıyla yayınlanacağı öğrenildi.

Ermeni lobisiyle ortak çalışan Disney’in Atatürk kararı için skandal sözler! Ermeni gazete Türk halkına hakaret yağdırdı!

ERMENİ GAZETE HAKARET YAĞDIRDI

Yapımına 8 milyon dolar harcanan ve uluslararası yayın için çekilen dizinin "yerel" düzeye indirgenmesi skandal sansürün boyutunu gözler önüne serdi. Disney'in adımı büyük tepki toplarken, Ermeni basınında skandal ifadelerle dolu bir haber yayınlandı. Ermeni lobilerinin baskısı sonucu '"Atatürk" dizisini yayınlamama kararı alan Disney Plus'ın bu hamlesi Ermeni gazete Aravot tarafından manşete taşındı.

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Ermeni lobisiyle ortak çalışan Disney’in Atatürk kararı için skandal sözler! Ermeni gazete Türk halkına hakaret yağdırdı!

"Ermeni lobisi sayesinde Atatürk dizisi Disney Plus'ta yayınlanmayacak" başlıklı yazıda Aravot, Mustafa Kemal Atatürk için de hakaret içeren ifadeler kullandı. Atatürk için diktatör ifadesini kullanan Ermeni gazete sözde soykırım iddiasını da ortaya attı. Disney Plus'ın kararını "Ermeni lobisinin başarısı" şeklinde kutlayan gazete Türk halkına da açıkça hakaret etti.

Ermeni lobisiyle ortak çalışan Disney’in Atatürk kararı için skandal sözler! Ermeni gazete Türk halkına hakaret yağdırdı!

"SOSYAL MEDYADA ULAYAN…"

Sözde "uzman" tarihçi Armen Petrosyan'ın ifadelerini makalaye taşıyan gazete, Türkiye'nin ve Türk halkının sert ve kararlı tepkisini "sosyal medyada ulayanlar" şeklinde niteledi.

Atatürk'ü hedef alan çirkin saldırıya gösterilen tepkileri "propaganda saldırısı" olarak nitelendiren Ermeni gazete "Türk tarafı Disney Plus'a karşı bir propaganda saldırısı başlattı" ifadelerini kullandı.

Ermeni lobisiyle ortak çalışan Disney’in Atatürk kararı için skandal sözler! Ermeni gazete Türk halkına hakaret yağdırdı!

TÜRK HALKININ TEPKİSİ BÜYÜK OLDU

Disney göz boyama hamlesiyle Türkiye'deki kullanıcılardan gelen tepkileri azaltmayı hedeflerken bu karar, Türkiye'deki Disney Plus kullanıcılarını mutlu etmedi ve peş peşe üyelik iptalleri yaşandı. Kullanıcılar tepkilerini sosyal medya üzerinden dile getirdi.

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