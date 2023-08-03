Ermeni lobisiyle ortak çalışan Disney’in Atatürk kararı için skandal sözler! Ermeni gazete Türk halkına hakaret yağdırdı!

Son dakika haberi: FOX'un bünyesindeki dijital platformu Disney'in, Ermeni lobisinin baskısına boyun eğerek, "Atatürk" dizisini daha yayınlamadan yayından çekmesinin yankıları devam ediyor. Yapımında 8 milyon dolar harcanan ve uluslararası niteliğe sahip olan dizinin, Ermeni lobisinin baskısı sonucu FOX TV'de "yerel" olarak yayınlanması kararına tepki yağarken Ermeni gazete Aravot skandal ifadelerle dolu bir habere imza attı. Ermeni gazete haberinde Mustafa Kemal Atatürk'e ve Türk halkına hakaret yağdırdı.