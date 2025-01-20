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Haberler Galeri Esir takasında Hamas’tan insanlık dersi: İsrail’den vahşet izleri
Giriş Tarihi: 20.01.2025 17:00 Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 17:14

Esir takasında Hamas’tan insanlık dersi: İsrail’den vahşet izleri

Dün Gazze ateşkesinin yürürlüğe girmesiyle İsrail ile Hamas arasında esir takası gerçekleşti. Üç İsrailli esire karşılık Tel Aviv, 90 Filistinli tutsağı serbest bıraktı. Ortaya çıkan görüntülerde İsrailli kadın rehinelerin sağlıklı ve mutlu gözükmesi dikkatlerden kaçmadı. Ancak aynı şey Filistinli mahkumlar için geçerli değildi. İşgalcilerin hapishanelerinde yaşananlar Siyonistlerin gaddarlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
AA
Esir takasında Hamas’tan insanlık dersi: İsrail’den vahşet izleri

Pazar günü Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesiyle Hamas ve İsrail anlaşma maddelerini uygulamak için harekete geçti. Hamas, 3 İsrailli rehineyi serbest bırakırken, İsrail de 90 Filistinli tutsağı serbest bıraktı.

Esir takasında Hamas’tan insanlık dersi: İsrail’den vahşet izleri

ESİRLERİN VİDEOSUNU YAYINLADILAR

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 3 İsrailli esir kadının Uluslararası Kızılhaç Komitesine teslim edilme anını gösteren bir video da paylaştı.

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Esir takasında Hamas’tan insanlık dersi: İsrail’den vahşet izleri

HAMAS'TAN ESİRLERE İYİ MUAMELE

Video görüntüsünde, teslimin Gazze'deki Saraya Meydanı'nda, yüzlerce Filistinli sivilin yanı sıra maskeli bazı Hamas mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildiği görüldü.

Teslimleri sırasında 3 kadın esire Kassam Tugaylarının logosu ve "Aksa Tufanı Anlaşması" yazılı karton kutuların ve üzerinde ne yazdığı belirtilmeyen bir belgenin verildiği görüldü.

Esir takasında Hamas’tan insanlık dersi: İsrail’den vahşet izleri

BÜTÜN DÜNYAYA İNSANLIK DERSİ VERDİLER

Videoda kadın esirlerin, İsrail'in bıraktığı, kötü muamele gösterdiği ve travma belirtilerinin olduğu Filistinli tutsakların aksine, oldukça sağlıklı ve mutlu oldukları dikkati çekti.

Esir takasında Hamas’tan insanlık dersi: İsrail’den vahşet izleri

İsrailli kadın esirlerin durumu Hamas'ın esir hukukuna ve insanlık onuruna olan saygısını gösterdi. Ancak İsrail'in elindeki Filistinli esirlerin durumu çok farklıydı. Hamas esirleri anlaşma şartlarına uygun teslim etmesine rağmen İsrail, Filistinli tutsakları hem gecikmeyle hem de çeşitli işkence izleriyle teslim etti.

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