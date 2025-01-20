Giriş Tarihi: 20.01.2025 17:00
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025
17:14
Esir takasında Hamas’tan insanlık dersi: İsrail’den vahşet izleri
Dün Gazze ateşkesinin yürürlüğe girmesiyle İsrail ile Hamas arasında esir takası gerçekleşti. Üç İsrailli esire karşılık Tel Aviv, 90 Filistinli tutsağı serbest bıraktı. Ortaya çıkan görüntülerde İsrailli kadın rehinelerin sağlıklı ve mutlu gözükmesi dikkatlerden kaçmadı. Ancak aynı şey Filistinli mahkumlar için geçerli değildi. İşgalcilerin hapishanelerinde yaşananlar Siyonistlerin gaddarlığını bir kez daha gözler önüne serdi.