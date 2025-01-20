Esir takasında Hamas’tan insanlık dersi: İsrail’den vahşet izleri

İsrailli kadın esirlerin durumu Hamas'ın esir hukukuna ve insanlık onuruna olan saygısını gösterdi. Ancak İsrail'in elindeki Filistinli esirlerin durumu çok farklıydı. Hamas esirleri anlaşma şartlarına uygun teslim etmesine rağmen İsrail, Filistinli tutsakları hem gecikmeyle hem de çeşitli işkence izleriyle teslim etti.