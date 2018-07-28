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’de krallar gibi hayat! ‘Para kasaları’ böyle görüntülendi…

Giriş Tarihi: 28.07.2018 12:55 Güncelleme Tarihi: 28.07.2018 13:34
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’de krallar gibi hayat! ‘Para kasaları’ böyle görüntülendi…
ABD’de krallar gibi hayat! ‘Para kasaları’ böyle görüntülendi…

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () "para kasası" olarak bilinen Naksan Holding'in firari isimleri Osman Nakıboğlu ve oğlu Bahaeddin Nakıboğlu'nun Amerika'daki lüks yaşamları AA tarafından görüntülendi.

FETÖ'nün geçmişten beri en güçlü destekçisi, Gaziantep'te sanayicilik yapan Nakıboğlu ailesinden Osman ve Bahaeddin Nakıboğlu, haklarında FETÖ soruşturması başlatılınca 2014 yılında Amerika'ya kaçmıştı.

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’de krallar gibi hayat! ‘Para kasaları’ böyle görüntülendi…
ABD’de krallar gibi hayat! ‘Para kasaları’ böyle görüntülendi…

Yurt dışına firar etmeden önce baba oğul, Naksan Holding bünyesinde birçok şirkette yönetim kurulu başkanlığı ya da üyeliği görevleri yürütüyordu. Türkiye'deki yargılama sürecinde, Nakıboğlu aile üyeleri tarafından Naksan Holding üzerinden gayri resmi hesaplardan 'ye yüklü miktarda kaynak aktarıldığı belirlenmişti.

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’de krallar gibi hayat! ‘Para kasaları’ böyle görüntülendi…
ABD’de krallar gibi hayat! ‘Para kasaları’ böyle görüntülendi…

KANAL MANZARALI MİLYON DOLARLIK EVDE YAŞIYORLAR

'de kamuya açık internet tarama sitelerinde yer alan bilgilere göre firari Nakıboğlu ailesi üyeleri, Kaliforniya eyaletinin "Bay Area" bölgesinde San Mateo kentine bağlı Foster City semtinde, yaklaşık 2,5 milyon dolar değerindeki evde yaşıyor.

Lüks villaların bulunduğu semtte, San Francisco körfezine bağlanan ve üzerinde yapay adaların bulunduğu kanal yer alıyor.

Nakıboğlu ailesi üzerine kayıtlı görünen lüks villa ise içerisindeki tekne ve kayıkların bulunduğu kanal manzarasını gören konumuyla dikkati çekiyor.

Osman ve Bahaeddin Nakıboğlu'nun şu anda kaldıkları kanal manzaralı villalarından önce oturduğu tespit edilen konut ise Los Altos semtinde bulunurken, buranın değerinin de yaklaşık 5,5 milyon dolar olduğu öğrenildi.

Firari Osman ve Bahaeddin Nakıboğlu'nun, 7'si yatak odası olmak üzere 12 odası, 6 banyosu, 3 büyük terası ve geniş bahçesi bulunan iki katlı lüks villadan taşındıkları anlaşılıyor.

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’de krallar gibi hayat! ‘Para kasaları’ böyle görüntülendi…
ABD’de krallar gibi hayat! ‘Para kasaları’ böyle görüntülendi…

BABA OĞUL 22 MİLYON DOLAR KAÇIRDILAR

Naksan Holding bünyesinde enerjiden nakliyata, inşaattan teknolojiye birçok alanda faaliyet gösterilen 51 şirkettin bir çoğunda tepe yönetici olan baba ve oğulun, haklarındaki yargı sürecine rağmen bazı kaynakları yurt dışına kaçırdığı ortaya çıkmıştı.

Gaziantep'in çeşitli yerlerindeki iş yeri, konut, iş hanı gibi taşınmazların satılarak paranın parça parça Osman Nakıboğlu hesabına aktarıldığı ve bu miktarın yaklaşık 22 milyon dolar olduğu belirlenmişti.​

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’de krallar gibi hayat! ‘Para kasaları’ böyle görüntülendi…
ABD’de krallar gibi hayat! ‘Para kasaları’ böyle görüntülendi…

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararları bulunan Osman ve Bahaeddin Nakıboğlu, bu kaynakla Amerika'da Silikon Vadisi'nde işyeri açtı.

Firari Osman Nakıboğlu, işyerinden çıkışında beyaz renkli son model Mercedes aracına binerken AA tarafından görüntülendi. Ayrıca Nakıboğlu ailesine ait 3-4 lüks araç daha olduğu öğrenildi.

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’de krallar gibi hayat! ‘Para kasaları’ böyle görüntülendi…
ABD’de krallar gibi hayat! ‘Para kasaları’ böyle görüntülendi…

OFİS KİRALAMA İŞİ YAPIYORLAR VE FİRARİ FETÖ'CÜLERE DESTEK OLUYORLAR

Firari baba oğul, Silikon Vadisinde girişimcilere farklı büyüklük ve tipte lüks ofis ve toplantı mekanları kiralama işi yapan "Innoworld" isimli şirketi yönetiyor.

Şirkette, görüşme odalarının fiyatları saatlik 50 ile 250 dolar arasında değişirken, 50 ya da 100 kişi kapasiteli toplantı odalarının fiyatları da saatlik 120 dolardan başlıyor.

Lüks bir bölgede büyük bir bina içerisinde yer alan şirkette, internet kullanımından kahve yiyecek ikramına çeşitli hizmetlerin de verildiği özel ofislerin aylık kirası ise 1000 dolar civarında.

Firari Osman ve Bahaeddin Nakıboğlu'nun 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Türkiye'den kaçırabildikleri paralarla Amerika'ya gelen ve yatırım imkanı arayan mensuplarına da danışmanlık yaptıkları ve lojistik destek sağladıkları belirtiliyor.

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’de krallar gibi hayat! ‘Para kasaları’ böyle görüntülendi…
ABD’de krallar gibi hayat! ‘Para kasaları’ böyle görüntülendi…

FETÖ mensuplarının karargahı

'nün Amerika'daki çatı örgütlerinden, Santa Clara kentine bağlı Sunnyvale semtinde bulunan Pacifica Institute (Pasifik Enstitüsü) Silikon Vadisi şubesinin başkanlığını ise Nakıboğlu ailesiyle yakın ilişkisi bulunan Mahmut Altun yürütüyor.

Altun'un Santa Clara kentinde oturduğu konut da Bahaeddin Nakıboğlu üzerine kayıtlı görünüyor.

Bu arada Bahaeddin Nakıboğlu üzerine kayıtlı görünen Pasifik Enstitüsünün karşı caddesinde yer alan ikinci bir konut FETÖ mensuplarının ihtiyaçları için misafirhane gibi kullanılıyor.

Konferans, seminer, kültürel etkinlikler adı altında çeşitli etkinlikler düzenleyen Pasifik Enstitüsünün üzerinde çalıştığı en önemli konu ise dinler arası diyalog çalışmaları.

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