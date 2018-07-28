ABD’de krallar gibi hayat! ‘Para kasaları’ böyle görüntülendi…

KANAL MANZARALI MİLYON DOLARLIK EVDE YAŞIYORLAR

ABD'de kamuya açık internet tarama sitelerinde yer alan bilgilere göre firari Nakıboğlu ailesi üyeleri, Kaliforniya eyaletinin "Bay Area" bölgesinde San Mateo kentine bağlı Foster City semtinde, yaklaşık 2,5 milyon dolar değerindeki evde yaşıyor.

Lüks villaların bulunduğu semtte, San Francisco körfezine bağlanan ve üzerinde yapay adaların bulunduğu kanal yer alıyor.

Nakıboğlu ailesi üzerine kayıtlı görünen lüks villa ise içerisindeki tekne ve kayıkların bulunduğu kanal manzarasını gören konumuyla dikkati çekiyor.

Osman ve Bahaeddin Nakıboğlu'nun şu anda kaldıkları kanal manzaralı villalarından önce oturduğu tespit edilen konut ise Los Altos semtinde bulunurken, buranın değerinin de yaklaşık 5,5 milyon dolar olduğu öğrenildi.

Firari Osman ve Bahaeddin Nakıboğlu'nun, 7'si yatak odası olmak üzere 12 odası, 6 banyosu, 3 büyük terası ve geniş bahçesi bulunan iki katlı lüks villadan taşındıkları anlaşılıyor.