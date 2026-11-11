Filistin’den Gazze’deki insani felaketin önlenmesi için uluslararası topluma çağrı

Ayrıca, çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve hastalar başta olmak üzere en kırılgan grupların korunması amacıyla gıda, içme suyu, ilaç ve tıbbi malzeme tedarikinin artırılması istendi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, kış mevsiminin başlamasıyla birlikte etkili olan olumsuz hava koşullarının, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşam koşullarını daha da ağırlaştırdığı belirtilmişti.