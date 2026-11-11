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Giriş Tarihi: 11.11.2026 09:41 Güncelleme Tarihi: 11.11.2026 10:18

Filistin'den Gazze'deki insani felaketin önlenmesi için uluslararası topluma çağrı

Filistin, Gazze Şeridi'nde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle derinleşen insani felaketin önlenmesi için uluslararası topluma acilen harekete geçme çağrısında bulunarak, İsrail'den tüm sınır kapılarını açmasını istedi. ABD'li senatör Brian Schatz de, binlerce Filistinliyi etkileyen ölümcül sel felaketinin ardından Gazze'ye acil yardım malzemelerinin girmesine izin vermesi için İsrail'e çağrıda bulundu.

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Filistin’den Gazze’deki insani felaketin önlenmesi için uluslararası topluma çağrı

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM), bağlı kuruluşları, uluslararası insani yardım kuruluşları ve sivil toplum örgütlerine Gazze'de kış mevsiminin başlamasıyla derinleşen insani ve çevresel felakete karşı acil ve koordineli şekilde harekete geçme çağrısı yapıldı.

Filistin’den Gazze’deki insani felaketin önlenmesi için uluslararası topluma çağrı

Açıklamada, özellikle çocuklar, yaşlılar ve hastalar başta olmak üzere Filistinlilerin yaşamını tehdit eden koşulların daha büyük bir felakete dönüşmeden önlenmesi gerektiği vurgulandı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ve uyguladığı kısıtlamaların insani krizi derinleştirdiği belirtilen açıklamada, erken toparlanma çalışmalarının da engellendiği ifade edildi.

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Filistin’den Gazze’deki insani felaketin önlenmesi için uluslararası topluma çağrı

Son yağışların Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinlilerin karşı karşıya olduğu insani koşulların boyutunu ortaya koyduğu kaydedilen açıklamada, yaşanan hasarın yalnızca olumsuz hava koşullarından kaynaklanmadığı, altyapının geniş çaplı tahribatı ve İsrail'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını uygulamamasının da felaketi ağırlaştırdığı savunuldu.

Açıklamada, özellikle kanalizasyon ve yağmur suyu tahliye şebekelerinin tahrip edilmesinin riskleri artırdığına dikkat çekilerek, İsrail'e tüm sınır kapılarını açması, insani yardımların herhangi bir kısıtlama veya gecikme olmaksızın Gazze'ye ulaştırılmasına izin vermesi yönünde baskı yapılması istendi.

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Filistin’den Gazze’deki insani felaketin önlenmesi için uluslararası topluma çağrı

"Geçici barınma ünitelerinin bölgeye girişi sağlanmalı"

Ayrıca, Gazze'deki yerinden edilmiş Filistinlilerin kış şartlarından korunabilmesi için geçici barınma ünitelerinin bölgeye girişinin sağlanması gerektiği de belirtildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Mülteci İşleri Dairesi de yaptığı açıklamada, uluslararası toplumu, BM'yi ve insani yardım kuruluşlarını Gazze'de yerinden edilmiş binlerce ailenin kurtarılması için acilen harekete geçmeye çağırdı.

Açıklamada, yerinden edilen Filistinlilerin onurunu koruyacak güvenli barınma alanlarının oluşturulması, çadır, plastik örtü, battaniye, kışlık giysi ve ısınma araçlarının temin edilmesi gerektiği bildirildi.

Filistin’den Gazze’deki insani felaketin önlenmesi için uluslararası topluma çağrı

Ayrıca, çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve hastalar başta olmak üzere en kırılgan grupların korunması amacıyla gıda, içme suyu, ilaç ve tıbbi malzeme tedarikinin artırılması istendi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, kış mevsiminin başlamasıyla birlikte etkili olan olumsuz hava koşullarının, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşam koşullarını daha da ağırlaştırdığı belirtilmişti.

Filistin’den Gazze’deki insani felaketin önlenmesi için uluslararası topluma çağrı

Gazze Şeridi'nde 12 saat içinde 70 bin çadırın su altında kaldığı aktarılan açıklamada, şiddetli yağışlar nedeniyle onlarca duvarın yıkıldığı ve Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde bazılarının durumu ağır olmak üzere çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edilmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında zarar gören ve yıkılma tehlikesi bulunan onlarca binanın da çökme riski taşıdığı uyarısı yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının bu riski artırdığı kaydedilmişti.

Filistin’den Gazze’deki insani felaketin önlenmesi için uluslararası topluma çağrı

BM: Gazze'de hafta sonu yağan yağmurlardan yaklaşık 200 binden fazla kişi etkilendi

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de hafta sonu yağan yağmurlardan 40 binden fazla ailenin barınağında ve Gazze'deki 9 sağlık tesisinde hasar yaşandığını belirterek, ilk tahminlere göre 200 binden fazla kişinin etkilenmiş olabileceğini söyledi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında işgal altındaki Filistin topraklarındaki durum hakkında bilgi verdi.

Filistin’den Gazze’deki insani felaketin önlenmesi için uluslararası topluma çağrı

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ve Gazze'deki ortaklarının bu hafta sonu yağan yağmurlardan ilk tahminlere göre 200 binden fazla kişinin etkilenmiş olabileceğini aktardığını belirten Haq, 40 binden fazla ailenin barınağında ve Gazze'deki 9 sağlık tesisinde hasar yaşandığını ifade etti.

Haq, "Ortaklarımız, zamanında destek sağlama kapasitelerinin sınırlı olduğunu ve birçok kişinin kötü yaşam koşullarında kalmaya devam ettiğini belirtiyor." dedi.

BM ve ortaklarının, yine de Gazze'de çadır, branda, battaniye ve plastik örtü gibi kışlık malzeme yardımlarına devam ettiğini aktaran Sözcü Yardımcısı, acil müdahale için gerekli iş makinası gibi ağır ekipman kapasitesinin de "son derece sınırlı" olduğuna dikkat çekti.

Filistin’den Gazze’deki insani felaketin önlenmesi için uluslararası topluma çağrı

Haq, "İnsani yardım ortakları, selden etkilenen bölgelerde ve savaşta hasar gören binalarda yaşayan insanların taşınabileceği yeterli yer olmadığını söylüyor. Bunun nedeni, İsrail'in 'Sarı Hat' olarak adlandırılan bölgenin gerisine erişimi kısıtlamasıdır." dedi.

Filistin’den Gazze’deki insani felaketin önlenmesi için uluslararası topluma çağrı

"Barınak ve diğer insani yardım malzemelerinin girişi bir ölüm kalım meselesi"

İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişine izin vermesi çağrısında bulunan Haq, "İnsani yardım ortakları kış için hayati önem taşıyan barınak ve diğer insani yardım malzemelerinin girişini hızlandırmak için nüfuz sahibi herkese çağrı yapıyor ve bunun bir ölüm kalım meselesi olduğunu vurguluyor." ifadelerini kullandı.

Filistin’den Gazze’deki insani felaketin önlenmesi için uluslararası topluma çağrı

Haq, AA muhabirinin BM'nin bu yardımların geçmesi için ne tür girişimlerde bulunduğu sorusu üzerine, kamuoyunda yapılan çağrıların ötesinde, sahada, BM yetkililerinin İsrail'den gerekli izinleri alabilmek için çalışmaya devam ettiğini söyledi.

AA muhabirinin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbetmeye çalışan İsraillilerin bazılarının "aktif asker" olduğu yönündeki haberlerle ilgili sorusu üzerine Haq, benzeri konuyu BM Güvenlik Konseyi'nde gündeme getirdiklerini söyledi.

Filistin’den Gazze’deki insani felaketin önlenmesi için uluslararası topluma çağrı

Haq, "Silahlı yerleşimcilerin bu faaliyetlerinin birçoğu, İsrail güçlerinin önünde gerçekleşiyor. Bu da İsrail'in yerleşimcilerin yasadışı faaliyetlerini ne kadar engellemeye istekli olduğu sorusunu gündeme getiriyor. İsrail'i uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymaya çağırdık ve bu durumu izlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Filistin’den Gazze’deki insani felaketin önlenmesi için uluslararası topluma çağrı

AL JAZEERA: İSRAİL ASKERLERİ SİVİL KIYAFET GİYEREK BATI ŞERİA'DA FİLİSTİNLİLERE SALDIRIYOR

Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalının yayımladığı araştırma, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da sivil kıyafetler giyerek Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik silahlı saldırılarına katıldığını ortaya koydu.

Kanalın saha araştırmasında, İsrail ordusunda aktif görev yaptıkları ya da saldırılar esnasında askeri üniforma giydikleri tespit edilen Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimcilerin de 14 Filistinliyi öldürdüğü belirtildi.

Filistin’den Gazze’deki insani felaketin önlenmesi için uluslararası topluma çağrı

İsrail askerlerinin sivil giysilerle Filistin belde ve köylerine baskın düzenleyen İsrailli gruplara dahil olduğu aktarılan araştırmada, bu durumun askerler ile İsrailli silahlı gaspçıların sahada ayırt edilmesini imkansız kıldığına dikkat çekildi.

HAGMAR TABURU'NUN PERSONEL SAYISI 6 KATINA ÇIKARILDI

Araştırmada, İsrail ordusuna bağlı yedek asker statüsündeki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden oluşan "Hagmar Taburu"nun faaliyetlerine özel yer verildi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 2023'ten bu yana bu taburun personel sayısının 6 katına ulaştığı vurgulandı.

Taburun operasyonel görev tanımında köklü değişiklikler yaşandığına işaret edilirken, daha önce yalnızca yasa dışı yerleşim yerlerini korumakla mükellef olan yapının, Filistin köy ve beldelerine düzenlenen saldırılara doğrudan öncülük ve destek vermeye başladığı aktarıldı.

Araştırmada görüşlerine yer verilen güvenlik kaynakları, Filistin topraklarını gasbeden Yahudi yerleşimcilerin ordu bünyesine dahil edilmesinin Filistinlilere ait kritik ve hassas güvenlik bilgilerine erişimlerini sağladığını belirtti.

Kaynaklar, bu kişilerin aynı zamanda devlet eliyle ruhsatlı silahlar edindiğini ve yoğun askeri eğitim süreçlerinden geçirildiğini kaydetti.

Filistin’den Gazze’deki insani felaketin önlenmesi için uluslararası topluma çağrı

SİVİL KIYAFETLİ ASKERLERİN SALDIRILARI BELGELENDİ

Araştırma kapsamında, sivil giysili İsrail askerlerinin katıldığı Filistinlileri hedef alan saldırı vakaları somut delillerle kayıt altına alındı.

Belgelenen olaylardan birinde, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde bir tarım arazisine düzenlenen baskında yerleşimci kılığına giren bir İsrail askerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Söz konusu askerin İsrailli radikal gruplar arasında tanınan bir aktivist olduğu, ABD'nin 2024 yılında kendisine yaptırım uyguladığı ancak bu yaptırımların daha sonra kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Araştırmada ayrıca, yerleşimci kılığına giren başka bir İsrail askerinin Nablus kentinde zeytin hasadı yapan Filistinli çiftçilere saldırdığı anlara ilişkin kamera kayıtları da kamuoyuna sunuldu.

Filistin’den Gazze’deki insani felaketin önlenmesi için uluslararası topluma çağrı

EKİM 2023'TEN BU YANA FİLİSTİNLİLERE 12 BİN 506 SALDIRI DÜZENLENDİ

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, İsrail'in Gazze saldırılarını başlattığı Ekim 2023 ile 30 Haziran 2026 tarihleri arasında Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler 12 bin 506 saldırı gerçekleştirdi.

Söz konusu saldırılarda 52 Filistinli yaşamını yitirirken, Filistinlilere ait mülk, konut ve tarlalarda 890 yangın çıkarıldı.

Filistin’den Gazze’deki insani felaketin önlenmesi için uluslararası topluma çağrı

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden Yahudi yerleşimcilerin, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria genelinde saldırı ve ihlallerini tırmandırdığı gözlendi.

Bu saldırı ve ihlaller arasında öldürme, gözaltı, ev yıkımları, zorla yerinden etme, arazi gaspı ve yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi öne çıktı.

Filistin resmi verilerine göre, Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarda 1220'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin 350 kişi yaralandı, 26 binden fazla Filistinli ise gözaltına alındı.

Filistin’den Gazze’deki insani felaketin önlenmesi için uluslararası topluma çağrı
#GAZZE ŞERİDİ #İSRAİL

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