Haberler
Galeri
Dünya
Filistin'den Gazze'deki insani felaketin önlenmesi için uluslararası topluma çağrı
Giriş Tarihi: 11.11.2026 09:41
Güncelleme Tarihi: 11.11.2026 10:18
Filistin'den Gazze'deki insani felaketin önlenmesi için uluslararası topluma çağrı
Filistin, Gazze Şeridi'nde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle derinleşen insani felaketin önlenmesi için uluslararası topluma acilen harekete geçme çağrısında bulunarak, İsrail'den tüm sınır kapılarını açmasını istedi. ABD'li senatör Brian Schatz de, binlerce Filistinliyi etkileyen ölümcül sel felaketinin ardından Gazze'ye acil yardım malzemelerinin girmesine izin vermesi için İsrail'e çağrıda bulundu.