Filistin’e desteği hazmedemiyorlar! İsrail destekçilerinden alçak tepkiler: Ölüm tehdidi...

"FİLİSTİN İÇİN UMUTLARIM VE HAYALLERİM VAR"

Filistin asıllı ünlü model Gigi Hadid, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistin mücadelesine ve işgal altındaki hayata karşı derin bir empatim var ve kalp kırıklığım var. Bu, her gün taşıdığım bir sorumluluk. Yahudi dostlarıma da daha önce de söylediğim gibi şunu açıkça söyleme sorumluluğu hissediyorum: Filistinliler için umutlarım ve hayallerim var ama bunların hiçbiri, tek bir Yahudi'nin bile zarar görmesini içermiyor" ifadelerini kullandı.

"Masum insanların terörize edilmesi 'Özgür Filistin' hareketiyle bağdaşmaz ve ona hiçbir fayda sağlamaz" diyen Hadid, Filistin yanlısı eşittir Yahudi karşıtlığı şeklindeki yanlış fikrin sürdürülmesine yol açtığını belirtti