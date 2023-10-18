Filistin’e desteği hazmedemiyorlar! İsrail destekçilerinden alçak tepkiler: Ölüm tehdidi...

Katil İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda binlerce masum sivili katletti. Yaşlı, kadın, çocuk demeden Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail'in saldırıları dünya kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu. Dünyaca ünlü isimlerin soykırımı lanetlemesi ve Filistin'e destek vermesi işgalci İsrail yanlılarını kızdırdı. Top model Gigi Hadid'in "Filistinliler için umutlarım ve hayallerim var ama bunların hiçbiri, tek bir Yahudi'nin bile zarar görmesini içermiyor" mesajına İsrail hükümeti resmi hesabından "Seni görüyoruz" tehdidi savurdu. Bayern Münih forması giyen Fas kökenli Hollandalı futbolcu Noussair Mazraoui de yaptığı paylaşımda Filistin'e destek verdiği için tepkilerin hedefi oldu.