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Haberler Galeri Filistin'e desteği hazmedemiyorlar! İsrail destekçilerinden alçak tepkiler: Ölüm tehdidi...
Giriş Tarihi: 18.10.2023 10:22 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 10:22

Filistin'e desteği hazmedemiyorlar! İsrail destekçilerinden alçak tepkiler: Ölüm tehdidi...

Katil İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda binlerce masum sivili katletti. Yaşlı, kadın, çocuk demeden Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail'in saldırıları dünya kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu. Dünyaca ünlü isimlerin soykırımı lanetlemesi ve Filistin'e destek vermesi işgalci İsrail yanlılarını kızdırdı. Top model Gigi Hadid'in "Filistinliler için umutlarım ve hayallerim var ama bunların hiçbiri, tek bir Yahudi'nin bile zarar görmesini içermiyor" mesajına İsrail hükümeti resmi hesabından "Seni görüyoruz" tehdidi savurdu. Bayern Münih forması giyen Fas kökenli Hollandalı futbolcu Noussair Mazraoui de yaptığı paylaşımda Filistin'e destek verdiği için tepkilerin hedefi oldu.

Filistin’e desteği hazmedemiyorlar! İsrail destekçilerinden alçak tepkiler: Ölüm tehdidi...

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'nde masum sivilleri hedef alan saldırıları dünya kamuoyu tarafından tepkiyle karşılanıyor. Dünyaca ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla İsrail vahşetini protesto ederek Filistin'in yanında olduğunu ifade etti. Ünlü isimlerin Filistin'e sahip çıkması İsrail destekçilerini kızdırdı.

Filistin’e desteği hazmedemiyorlar! İsrail destekçilerinden alçak tepkiler: Ölüm tehdidi...

"FİLİSTİN İÇİN UMUTLARIM VE HAYALLERİM VAR"

Filistin asıllı ünlü model Gigi Hadid, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistin mücadelesine ve işgal altındaki hayata karşı derin bir empatim var ve kalp kırıklığım var. Bu, her gün taşıdığım bir sorumluluk. Yahudi dostlarıma da daha önce de söylediğim gibi şunu açıkça söyleme sorumluluğu hissediyorum: Filistinliler için umutlarım ve hayallerim var ama bunların hiçbiri, tek bir Yahudi'nin bile zarar görmesini içermiyor" ifadelerini kullandı.

"Masum insanların terörize edilmesi 'Özgür Filistin' hareketiyle bağdaşmaz ve ona hiçbir fayda sağlamaz" diyen Hadid, Filistin yanlısı eşittir Yahudi karşıtlığı şeklindeki yanlış fikrin sürdürülmesine yol açtığını belirtti

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Filistin’e desteği hazmedemiyorlar! İsrail destekçilerinden alçak tepkiler: Ölüm tehdidi...

Hadid'in bu paylaşımı İsrail hükümetini çıldırttı. İsrail hükümeti Hadid'in tutumunu eleştirerek Instagram hesabından şu yanıtı paylaştı:

"Hamas'ın İsraillilere yönelik katliamının yiğitçe bir tarafı yoktur. Hamas'ı olduğu gibi kınamak Filistin karşıtlığı değildir ve barbar teröristlere karşı mücadelelerinde İsraillileri desteklemek yapılacak en doğru şeydir." İsrail Devleti'nin hesabı daha sonra Hadid'in hesabını etiketleyerek ve "Geçtiğimiz hafta uyudun mu? Yoksa Yahudi bebeklerin evlerinde katledilmesine göz mü yumuyorsun? Sessizliğiniz nerede durduğunuz konusunda çok açıktı. Seni görüyoruz"

Filistin’e desteği hazmedemiyorlar! İsrail destekçilerinden alçak tepkiler: Ölüm tehdidi...

"MAZRAOUİ SINIR DIŞI EDİLSİN"

Almanya'nın Bayern Münih takımında forma giyen Fas kökenli Hollandalı futbolcu Noussair Mazraoui, yaptığı Filistin paylaşımıyla tepkilerin hedefi oldu.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili milletvekili Johannes Steiger futbolcunun hem kulüple ilişiğinin kesilmesi hem de sınır dışı edilmesini istedi.

Filistin’e desteği hazmedemiyorlar! İsrail destekçilerinden alçak tepkiler: Ölüm tehdidi...

Steiger, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Nazilerin, Yahudi Kulübü adını verdiği Kurt Landauer'in kulübü işlerin bu şekilde devam etmesine izin veremez. Sevgili FC Bayern lütfen hemen kovun. Ayrıca onun Almanya'dan sınır dışı edilmesi için devletin tüm seçenekleri kullanılmalıdır." ifadelerini kullandı.

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