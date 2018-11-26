BÜYÜK İSYANIN ARKASINDA NE VAR?

Fransa'da iki haftadır devam eden büyük bir isyan var. Yakıt zammıyla patlak veren gösterilerde, polis şiddeti yaşanıyor. Batı medyasının sıradan bir olaymış gibi gördüğü olaylarda yüzlerce kişi yaralandı, en az bir kişi de hayatını kaybetti. Peki Sarı Yelekliler adlı hareketin başlattığı eylemlerin sebebi sadece yakıt zammı mı, yoksa perde arkasında başka gerekçeler de var mı, Fransa'nın alışık olduğu bu tarz şiddet eylemleri ne gibi sonuçlar doğuruyor, Taha Dağlı sabah.com.tr için yanıtladı.