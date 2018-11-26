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'da neler oluyor?

adlı hareketin başlattığı eylemlerin sebebi sadece yakıt zammı mı, yoksa perde arkasında başka gerekçeler de var mı, 'nın alışık olduğu bu tarz şiddet eylemleri ne gibi sonuçlar doğuruyor, Taha Dağlı sabah.com.tr için yanıtladı.

TAHA DAĞLI Dünya galerileri
Giriş Tarihi: 26.11.2018 17:01 Güncelleme Tarihi: 26.11.2018 17:35
Fransa'da neler oluyor?

BÜYÜK İSYANIN ARKASINDA NE VAR?

'da iki haftadır devam eden büyük bir isyan var. Yakıt zammıyla patlak veren gösterilerde, polis şiddeti yaşanıyor. Batı medyasının sıradan bir olaymış gibi gördüğü olaylarda yüzlerce kişi yaralandı, en az bir kişi de hayatını kaybetti. Peki adlı hareketin başlattığı eylemlerin sebebi sadece yakıt zammı mı, yoksa perde arkasında başka gerekçeler de var mı, Fransa'nın alışık olduğu bu tarz şiddet eylemleri ne gibi sonuçlar doğuruyor, Taha Dağlı sabah.com.tr için yanıtladı.

Fransa'da neler oluyor?

FRANSA'DA SON OLAYLAR NE ZAMAN BAŞLADI, NELER YAŞANDI?

'da son iki Cumartesi bir hayli olaylı geçti. İlk olarak 17 Kasım'da ardından da geçtiğimiz Cumartesi ülke genelinde yüz binlerce kişinin katılımıyla hükümete karşı protestolar yaşandı. İlk hafta yakıt zammı nedeniyle ambülans şoförleri başta olmak üzere bir çok sektörden şoförler eylem başlatmış, şoförler yol kapatma eylemleri gerçekleştirmiş sonrasında ise bu gösterilere geniş kitleler destek vermişti. Yol kapatma eylemi sırasında bir kişi, araç çarpması sonucu hayatını kaybederken, yüzlerce kişi de yaralanmıştı.

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Fransa'da neler oluyor?

GÖRÜNEN SEBEP EKONOMİK KRİZ Mİ?

'da bu son olayların gerekçesi ekonomik kriz. Özellikle hükümetin yakıt zamları sonrası patlak veren eylemler var. Yakıt zammından önce de çiftçiler, emekliler, işçiler gibi toplumun çeşitli kesimleri, ekonomik kriz kaynaklı gerekçelerle sokağa dökülüyordu.

Fransa'da neler oluyor?

MACRON'UN ABD İLE YAŞADIĞI GERİLİMİN BU OLAYLARDA ETKİSİ VAR MI?

adı verilen hareketin eylemleri tam da ABD ile arasındaki gerginlik sürecinde yaşandı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile ABD Başkanı Trump arasında sözlü atışmalar yaşanmıştı. Macron ABD ve NATO'ya karşı fikrini ortaya attıktan sonra Trump Macron'a "Biz olmasaydık Almanca konuşuyordun" diyerek sert bir yanıt vermişti.

Fransa'da neler oluyor?

AVRUPA İLE ABD ARASINDAKİ KRİZİN BİR YANSIMASI MI?

ABD ile yaşanan "" krizi soğumadan 'da ülke genelini saran protestolar, ayaklanmalar ve şiddet olaylarının yaşanması "görünen sebep yakıt zammı ama acaba bu kadar kalabalığı sokağa döken de ABD mi?" akıllara sorusunu getirdi.

Fransa'da neler oluyor?

HÜKÜMET SARI YELEK İSYANINA NE TEPKİ VERİYOR?

Fransız polisi bu son olaylarda çok sert müdahalede bulundu hatta göstericilere saldırdı. Göstericiler arasında da saldırgan eylemciler vardı. Ama Cumhurbaşkanı Macron polisi koruyor. Hükümetin genel olarak sarı yeleklilere karşı sert bir tutumu da olduğu açık.

Fransa'da neler oluyor?

SARI YELEKLİ MİLLETVEKİLİNE NE OLDU?

İlk haftaki olayların 3 gün sonrasında parlamentoya sarı yelek giyerek gelen eski Cumhurbaşkanı adayı şu anki milletvekili Jean Lassalle, meclis tarafından cezaya çarptırıldı. Son seçimde Macron'un rakiplerinden biri de olan Lassalle, sokak olaylarına destek için meclis oturumuna sarı yelek giyerek katılmıştı. İçişleri Bakanı Christophe Castaner hemen olaya müdahale etti ve çok sert sözlerle milletvekilini fırçalayıp, sarı yeleği çıkarttırdı.

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