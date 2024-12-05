Fransa’da siyasi kriz büyüyor: Macron’a istifa yolu! Yeni başbakan kim olacak?

MECLİSTE YUHALAMA SESLERİ YÜKSELDİ

Gensoruya verilen destek oylarıyla beraber, hükümetin 2025 sağlık sigortası bütçesi de Meclis tarafından reddedilmiş oldu. Muhalefetten solcu Eric Coquerel, aşırı sağcı Marine Le Pen başta olmak üzere siyasi grupların önde gelen isimlerinin oylama öncesi konuşma yaptığı oturuma gerginliğin yüksek olduğu bir hava hakimdi. Siyasilerin konuşmaları sık sık ıslıklar ve yuhalamalarla bölündü.