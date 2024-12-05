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Giriş Tarihi: 05.12.2024 12:20 Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 12:23

Fransa’da siyasi kriz büyüyor: Macron’a istifa yolu! Yeni başbakan kim olacak?

Fransa'da güvenoyu alamayan Michel Barnier'nin merkez sağcı azınlık hükümeti dün akşam saatlerinde resmen düştü. Oylama ile Fransa'da 1962'den bu yana ilk kez bir hükümet güvenoyu alamamış oldu. Ülkede başlayan siyasi krize müdahale etmesi beklenen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeni başbakan ataması bekleniyor. Öte yandan çıkan siyasi kriz nedeniyle birçok parti Macron için istifa çağrılarına başladı.

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Fransa’da siyasi kriz büyüyor: Macron’a istifa yolu! Yeni başbakan kim olacak?

Fransa'da Mecliste güvenoyu alamayan Başbakan Michel Barnier'nin merkez sağcı azınlık hükümeti 3 aylık görevinin ardından düştü. Fransa'da sol ittifakı Yeni Halk Cephesi (NFP) ile aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi ve destekçilerinin, hükümete karşı sunduğu 2 farklı gensoru önergesi Ulusal Meclis Genel Kurulunda görüşüldü.

Fransa’da siyasi kriz büyüyor: Macron’a istifa yolu! Yeni başbakan kim olacak?

Ulusal Mecliste yapılan oylamada solcu ittifakın sunduğu gensoru önergesine 331 milletvekili destek verdi. Gensoru önergesinin kabul edilmesi için gerekli 288 oya ulaşılmış oldu. Böylelikle 5. Cumhuriyet döneminin en kısa süreli görev yapan Barnier hükümeti düştü.

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Fransa’da siyasi kriz büyüyor: Macron’a istifa yolu! Yeni başbakan kim olacak?

MECLİSTE YUHALAMA SESLERİ YÜKSELDİ

Gensoruya verilen destek oylarıyla beraber, hükümetin 2025 sağlık sigortası bütçesi de Meclis tarafından reddedilmiş oldu. Muhalefetten solcu Eric Coquerel, aşırı sağcı Marine Le Pen başta olmak üzere siyasi grupların önde gelen isimlerinin oylama öncesi konuşma yaptığı oturuma gerginliğin yüksek olduğu bir hava hakimdi. Siyasilerin konuşmaları sık sık ıslıklar ve yuhalamalarla bölündü.

Fransa’da siyasi kriz büyüyor: Macron’a istifa yolu! Yeni başbakan kim olacak?

24 SAAT İÇİNDE YENİ İSİM

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Suudi Arabistan'da 3 günlük resmi temaslarının ardından dönüş yolunda olan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "24 saat içinde Barnier'nin yerine başbakan atamak istediğini" dile getirdi.

Fransa’da siyasi kriz büyüyor: Macron’a istifa yolu! Yeni başbakan kim olacak?

BİR SONRAKİ BAŞBAKAN KİM OLACAK?

Ortalıkta dolaşan isimler arasında mevcut Silahlı Kuvvetler Bakanı Sébastien Lecornu ve merkezci MoDem partisinin lideri François Bayrou da var.

Sol görüşlü NFP koalisyonunu oluşturan bazı partiler ise ekonomist ve kamu görevlisi Lucie Castets'i başbakan olarak görmek istiyor.

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