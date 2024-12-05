Giriş Tarihi: 05.12.2024 12:20
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024
12:23
Fransa’da siyasi kriz büyüyor: Macron’a istifa yolu! Yeni başbakan kim olacak?
Fransa'da güvenoyu alamayan Michel Barnier'nin merkez sağcı azınlık hükümeti dün akşam saatlerinde resmen düştü. Oylama ile Fransa'da 1962'den bu yana ilk kez bir hükümet güvenoyu alamamış oldu. Ülkede başlayan siyasi krize müdahale etmesi beklenen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeni başbakan ataması bekleniyor. Öte yandan çıkan siyasi kriz nedeniyle birçok parti Macron için istifa çağrılarına başladı.