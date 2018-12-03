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  • Fransa’da yedi polis, bir göstericiyi darp ederken görüntülendi… İşte tepki çeken o anlar

’da yedi polis, bir göstericiyi darp ederken görüntülendi… İşte tepki çeken o anlar

Giriş Tarihi: 03.12.2018 16:14 Güncelleme Tarihi: 03.12.2018 16:22
Fransa’da yedi polis, bir göstericiyi darp ederken görüntülendi… İşte tepki çeken o anlar

'da başlayan eyleminde kaydedilen ve polis şiddetini gözler önüne seren bir görüntü büyük tepki çekti.

Fransa’da yedi polis, bir göstericiyi darp ederken görüntülendi… İşte tepki çeken o anlar

Paris'te kaydedildiği belirtilen videoda, bir göstericinin polislerden kaçmaya çalıştığı ancak iki polis tarafından yakalandığı görülüyor.

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Fransa’da yedi polis, bir göstericiyi darp ederken görüntülendi… İşte tepki çeken o anlar

Görüntünün devamında üçüncü polisin de gelmesi ile gösterici yere yatırılıyor ve şiddet başlıyor.

Fransa’da yedi polis, bir göstericiyi darp ederken görüntülendi… İşte tepki çeken o anlar

Yerdeki göstericiyi fark eden diğer polisler de gelerek yerde yatan adamı tekmelemeye başlıyor.

Fransa’da yedi polis, bir göstericiyi darp ederken görüntülendi… İşte tepki çeken o anlar

7 farklı polis tarafından jop, tekme ve yumruklarla darp edilen göstericinin akıbeti hakkında bilgi verilmedi. Yaşanan o anlar bir vatandaş tarafından kameraya kaydedildi.

Fransa’da yedi polis, bir göstericiyi darp ederken görüntülendi… İşte tepki çeken o anlar

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Fransa’da yedi polis, bir göstericiyi darp ederken görüntülendi… İşte tepki çeken o anlar
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