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Giriş Tarihi: 24.11.2024 21:40 Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 21:42

Fransız bakandan 'Avrupa'ya tehdit' açıklaması: Ukrayna'ya asker mi gönderecekler?

ABD ve İngiliz yapımı uzun menzilli roketler Ukrayna'nın kullanımına sunuldu ve Kiev bu silah sistemlerini kullanarak Rusya'yı vurdu. Rusya Ukrayna Savaşı'ndaki gerginliği tırmandıran bu hamle sonrası Moskova da karşılık vererek dünya tarihinde ilk kez bir çatışmada kıtalararası balistik füze kullandı. Saldırı sonrası tedirgin olan Batı, Putin karşıtı faaliyetlerini artırdı. Avrupa medyasında da bir dizi iddia ortaya atıldı... İşte detaylar!

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Fransız bakandan ’Avrupa’ya tehdit’ açıklaması: Ukrayna’ya asker mi gönderecekler?

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna, ABD ve İngiltere'den tedarik ettiği uzun menzilli füzeleri kullanarak Rusya'yı vurdu. Moskova, misilleme yaparak ilk kez bir savaşta nükleer olmayan kıtalararası balistik füze kullandı. Rusya'nın bu vurucu hamlesinden rahatsız olan Avrupa endişeye kapıldı. Birçok İngiltere merkezli medya kuruluşu da Rusya aleyhine haber yaptı.

Fransız bakandan ’Avrupa’ya tehdit’ açıklaması: Ukrayna’ya asker mi gönderecekler?

İNGİLTERE'YE SİBER SALDIRI

İngiltere merkezli The Sunday Telegraph yaptığı haberde, Rusya'nın, İngiltere'ye siber saldırı düzenleyeceği iddiasını manşete taşıdı.

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Fransız bakandan ’Avrupa’ya tehdit’ açıklaması: Ukrayna’ya asker mi gönderecekler?

Üst düzey İngiliz Bakan Pat McFadden' göre, Moskova, İngiltere'ye ve onun müttefiklerine, Ukrayna'ya verilen desteği azaltmak için bir siber saldırı düzenleyecek.

Fransız bakandan ’Avrupa’ya tehdit’ açıklaması: Ukrayna’ya asker mi gönderecekler?

YEMENLİ HUSİLER RUSYA ORDUSUNDA

Bir diğer İngiltere merkezli Financial Times gazetesi, Rusya'nın Yemen'den yüzlerce kişiyi Ukrayna'da savaşmak üzere zorla silahaltına aldığını ve bu hamlenin Moskova ile İran destekli Husiler arasındaki ilişkileri artırdığını iddia etti.

Fransız bakandan ’Avrupa’ya tehdit’ açıklaması: Ukrayna’ya asker mi gönderecekler?

Habere göre, yüzlerce kişi Husi destekli bir şirketin himayesinde Rusya'ya gitti ve kendilerine yüksek maaşlı iş ve Rus vatandaşlığı vaat edildi.

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