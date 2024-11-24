Giriş Tarihi: 24.11.2024 21:40
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024
21:42
Fransız bakandan 'Avrupa'ya tehdit' açıklaması: Ukrayna'ya asker mi gönderecekler?
ABD ve İngiliz yapımı uzun menzilli roketler Ukrayna'nın kullanımına sunuldu ve Kiev bu silah sistemlerini kullanarak Rusya'yı vurdu. Rusya Ukrayna Savaşı'ndaki gerginliği tırmandıran bu hamle sonrası Moskova da karşılık vererek dünya tarihinde ilk kez bir çatışmada kıtalararası balistik füze kullandı. Saldırı sonrası tedirgin olan Batı, Putin karşıtı faaliyetlerini artırdı. Avrupa medyasında da bir dizi iddia ortaya atıldı... İşte detaylar!