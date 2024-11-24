Fransız bakandan ’Avrupa’ya tehdit’ açıklaması: Ukrayna’ya asker mi gönderecekler?

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna, ABD ve İngiltere'den tedarik ettiği uzun menzilli füzeleri kullanarak Rusya'yı vurdu. Moskova, misilleme yaparak ilk kez bir savaşta nükleer olmayan kıtalararası balistik füze kullandı. Rusya'nın bu vurucu hamlesinden rahatsız olan Avrupa endişeye kapıldı. Birçok İngiltere merkezli medya kuruluşu da Rusya aleyhine haber yaptı.