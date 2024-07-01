Fransız basını açık açık yazdı: Macron kendi sonunu getirdi

FRANSA'NIN ERKEN SEÇİME GİDİŞİ

Fransa'da son 3 seçimdir oylarını artırmaya devam eden aşırı sağcı RN en son 9 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde yüzde 31,4 ile açık farkla ilk sıraya yerleşmiş, bunun üzerine Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Meclisi feshederek ilk turu 30 Haziran, ikinci turu 7 Temmuz'da olmak üzere erken seçime gitme kararı almıştı.