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Giriş Tarihi: 01.07.2024 11:45 Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 11:53

Fransız basını açık açık yazdı: Macron kendi sonunu getirdi

Fransa'da dün yapılan erken genel seçimin ilk turunda, aşırı sağcı Marine Le Pen liderliğindeki Ulusal Birlik (RN) partisi oyların yüzde 33'ten fazlasını toplayarak ilk sırayı aldı. Fransız basını Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağın açık farkla ilk sırayı alması üzerine, 9 Haziran'da Ulusal Meclis'i fesheden Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un erken seçim kararıyla kendi sonunu getirdiği değerlendirmesinde bulundu. İşte Fransa seçimlerinden son dakika gelişmeleri...

Fransız basını açık açık yazdı: Macron kendi sonunu getirdi

FRANSA'DA ERKEN SEÇİMİN İLK TURUNDA AŞIRI SAĞ YÜZDE 33,15 İLE BİRİNCİ OLDU

Fransa'da dün yapılan erken genel seçimin ilk turunda, aşırı sağcı Marine Le Pen liderliğindeki Ulusal Birlik (RN) partisi oyların yüzde 33'ten fazlasını toplayarak ilk sırayı aldı.

Fransız basını açık açık yazdı: Macron kendi sonunu getirdi

İçişleri Bakanlığının açıkladığı seçim sonuçlarına göre, aşırı sağ ittifak yüzde 33,15 oyla birinci, sol partilerin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi İttifakı ise yüzde 28 ile ikinci sıraya yerleşti.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" ittifakı ise yüzde 20 oyla üçüncü sırayı aldı.

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Fransız basını açık açık yazdı: Macron kendi sonunu getirdi

Seçimde parti ve ittifakların kazanmak için yarıştığı Temsilciler Meclisindeki 577 sandalyeden 76'sı ilk turda sahiplerini bulurken kalan 501 sandalyenin kazananları, 7 Temmuz'da düzenlenecek ikinci turda belli olacak.

Fransız basını açık açık yazdı: Macron kendi sonunu getirdi

FRANSA'NIN ERKEN SEÇİME GİDİŞİ

Fransa'da son 3 seçimdir oylarını artırmaya devam eden aşırı sağcı RN en son 9 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde yüzde 31,4 ile açık farkla ilk sıraya yerleşmiş, bunun üzerine Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Meclisi feshederek ilk turu 30 Haziran, ikinci turu 7 Temmuz'da olmak üzere erken seçime gitme kararı almıştı.

Fransız basını açık açık yazdı: Macron kendi sonunu getirdi

Ülkede aşırı sağın yükselişi protestolara neden olmuş, çok sayıda kentte gösteriler düzenlenmişti.

Fransa'da merkez partilerden birçok isim aşırı sağa karşı işbirliği yapılması çağrısında bulunmuş ve sol yelpazedeki Sosyalist Parti (PS), Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), Yeşiller (EELV) ve Fransa Komünist Partisi (PCF) birlikte hareket edeceklerini açıklayarak Yeni Halk Cephesi İttifakı adı altında seçime girme kararı almıştı.

Görev süresi Nisan 2027'de dolacak olan Cumhurbaşkanı Macron, aşırı sağcı RN partisinin Mecliste çoğunluk sağlaması halinde bile istifa etmeyeceğini açıklamıştı.

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