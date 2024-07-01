Giriş Tarihi: 01.07.2024 11:45
Güncelleme Tarihi: 01.07.2024
11:53
Fransız basını açık açık yazdı: Macron kendi sonunu getirdi
Fransa'da dün yapılan erken genel seçimin ilk turunda, aşırı sağcı Marine Le Pen liderliğindeki Ulusal Birlik (RN) partisi oyların yüzde 33'ten fazlasını toplayarak ilk sırayı aldı. Fransız basını Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağın açık farkla ilk sırayı alması üzerine, 9 Haziran'da Ulusal Meclis'i fesheden Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un erken seçim kararıyla kendi sonunu getirdiği değerlendirmesinde bulundu. İşte Fransa seçimlerinden son dakika gelişmeleri...