Giriş Tarihi: 24.01.2025 09:22
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025
09:26
Gazze ateşkesinde son durum: Süreniz dolmak üzere! İsrail medyası duyurdu…
Son dakika haberleri: İsrail'in Gazze işgalini askıya alması öngörülen ateşkes anlaşması yürürlüğe girmiş olsa da bölgede ihlaller sürüyor. Ateşkes anlaşmasının yürürlükte olmasına rağmen Filistinlileri hedef almaya devam eden İsrail güçleri, insani yardımları engellemeyi de sürdürüyor. Öte yandan Lübnan Hizbullahı ile yeni bir çatışma da an meselesi olarak görülüyor. İsrail medyasında yer alan haberlere göre yeni gelişmeler bekleniyor. İşte bölgedeki son gelişmeler…