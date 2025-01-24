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Giriş Tarihi: 24.01.2025 09:22 Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 09:26

Gazze ateşkesinde son durum: Süreniz dolmak üzere! İsrail medyası duyurdu…

Son dakika haberleri: İsrail'in Gazze işgalini askıya alması öngörülen ateşkes anlaşması yürürlüğe girmiş olsa da bölgede ihlaller sürüyor. Ateşkes anlaşmasının yürürlükte olmasına rağmen Filistinlileri hedef almaya devam eden İsrail güçleri, insani yardımları engellemeyi de sürdürüyor. Öte yandan Lübnan Hizbullahı ile yeni bir çatışma da an meselesi olarak görülüyor. İsrail medyasında yer alan haberlere göre yeni gelişmeler bekleniyor. İşte bölgedeki son gelişmeler…

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Gazze ateşkesinde son durum: Süreniz dolmak üzere! İsrail medyası duyurdu…
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Gazze ateşkesinde son durum: Süreniz dolmak üzere! İsrail medyası duyurdu…

YARDIM TIRLARI ENGELLENİYOR

Anlaşmanın ilk gününde, İsrail'in engellemeleri nedeniyle kuzeybatıdaki Zikim Sınır Kapısı'ndan sadece 84 tırın girebildiğini ve bunların arasında yakıt, gaz ve barınma malzemesinin bulunmadığını söyleyen yetkili, İsrail'in saldırıları neticesinde yolların engebeli hale geldiği gerekçesiyle kuzeydeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısının kapalı kaldığını vurguladı.

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Gazze ateşkesinde son durum: Süreniz dolmak üzere! İsrail medyası duyurdu…

Son dakika haberleri: İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği 19 Ocak Pazar gününden 22 Ocak Çarşamba gününe kadar Gazze Şeridi'nin kuzeyine 1200 yardım tırı girmesi gerekirken, İsrail'in engellemeleri nedeniyle sadece 861 tır girdiği bildirildi.

Gazze Şeridi'ndeki hükümet yetkilisi,yaptığı açıklamada konuya ilişkin bilgi verdi.

Gazze ateşkesinde son durum: Süreniz dolmak üzere! İsrail medyası duyurdu…

"DİRENİŞ SÜRECEK"

Öte yandan Hamas, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Yahudileştirilmesi ve onu diğer Filistin topraklarından izole etmeyi amaçlayan İsrail'in yeni yerleşim projelerinin yansımaları konusunda uyardı.

Gazze ateşkesinde son durum: Süreniz dolmak üzere! İsrail medyası duyurdu…

Filistinli yetkili, dördüncü güne rastlayan 22 Ocak Çarşamba günü de 77'si Zikim, 164'ü ise ise Beyt Hanun Sınır Kapısından olmak üzere 241 tırın Gazze Şeridi'nin kuzeyine girdiğini, başka herhangi bir malzemenin girdiğine dair kayıt bulunmadığını belirtti.

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