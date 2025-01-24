Gazze ateşkesinde son durum: Süreniz dolmak üzere! İsrail medyası duyurdu…

Filistinli yetkili, dördüncü güne rastlayan 22 Ocak Çarşamba günü de 77'si Zikim, 164'ü ise ise Beyt Hanun Sınır Kapısından olmak üzere 241 tırın Gazze Şeridi'nin kuzeyine girdiğini, başka herhangi bir malzemenin girdiğine dair kayıt bulunmadığını belirtti.