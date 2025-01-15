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Haberler Galeri Gazze için ateşkeste son aşama! İsrail ve ABD bekleyen tehlike için iş birliği yaptı: Kademeli olarak gerçekleşecek
Giriş Tarihi: 15.01.2025 10:22 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 10:25

Gazze için ateşkeste son aşama! İsrail ve ABD bekleyen tehlike için iş birliği yaptı: Kademeli olarak gerçekleşecek

Son dakika haberleri: Gazze'de ateşkes ve esir değişimi anlaşmasına son şeklinin verilmesi için Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuğunda Hamas ile İsrail arasında yürütülen dolaylı müzakereler yoğun şekilde devam ediyor. Duyurulması an meselesi olarak görülen anlaşma beklenirken bölgeden yeni haberler peş peşe geldi.

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Gazze için ateşkeste son aşama! İsrail ve ABD bekleyen tehlike için iş birliği yaptı: Kademeli olarak gerçekleşecek

Son dakika haberleri: İsrail ordusunun duyurulması beklenen ateşkes ve esir takası anlaşması öncesinde Gazze Şeridi'ndeki güçlerini kademeli olarak geri çekmek için hazırlıklara başladığı iddia edildi. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail Ordusu Güney Komutanlığında Gazze'den kademeli çekilmeye ilişkin hazırlıklar için son 24 saat içinde durum değerlendirmesi gerçekleştirildiği belirtildi.

Gazze için ateşkeste son aşama! İsrail ve ABD bekleyen tehlike için iş birliği yaptı: Kademeli olarak gerçekleşecek

Haberde, Güney Komutanlığındaki durum değerlendirmesiyle ordunun Gazze'nin kuzeyi ile güneyi arasındaki Netzarim Koridoru ve Gazze-Mısır arasındaki Philadelphi Koridoru'ndan kademeli olarak çekilmesinin planlandığı kaydedildi.

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Gazze için ateşkeste son aşama! İsrail ve ABD bekleyen tehlike için iş birliği yaptı: Kademeli olarak gerçekleşecek

KAN'ın haberinde, İsrail ordusunun Philadelphi Koridoru'ndan çekilmesine ilişkin İsrail, Mısır ve ABDli güvenlik yetkilileri arasında pazartesi günü koordinasyon sağlandığı ifade edildi. İsrail güçlerinin Hamas ile anlaşma imzalandıktan sonraki ilk birkaç gün içinde Philadelphi Koridoru'ndan çekileceği belirtilen haberde, Gazze'nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru'nda oluşturduğu altyapıyı dağıtmasının ise bir haftayı bulabileceği öne sürüldü.

Gazze için ateşkeste son aşama! İsrail ve ABD bekleyen tehlike için iş birliği yaptı: Kademeli olarak gerçekleşecek

Öte yandan haberde, İsrail ordusunun çekilmesine ilişkin İsrail hükümetinden henüz bir talimat gelmediği de vurgulandı. Gazze Şeridi sınırı boyunca bir "tampon bölge" kurmaya hazırlandığı anlatılan haberde, İsrail ordusunun, İsrail ile Gazze Şeridi sınırı boyunca bir kilometreden daha geniş bir alandaki tüm binaları yıktığı kaydedildi.

Gazze için ateşkeste son aşama! İsrail ve ABD bekleyen tehlike için iş birliği yaptı: Kademeli olarak gerçekleşecek

BÖLGEDEKİ TEHLİKE İÇİN İŞ BİRLİĞİ

İsrail ve ABD'nin, yerlerinden edilen Filistinlilerin evlerine dönmelerine hazırlık ve bombaların Hamas tarafından tekrar kullanılmasını önlemek amacıyla, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde patlamamış bombaları temizlemek için bir pilot operasyon başlatmaya hazırlandığı ileri sürüldü.

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