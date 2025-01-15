Giriş Tarihi: 15.01.2025 10:22
Güncelleme Tarihi: 15.01.2025
10:25
Gazze için ateşkeste son aşama! İsrail ve ABD bekleyen tehlike için iş birliği yaptı: Kademeli olarak gerçekleşecek
Son dakika haberleri: Gazze'de ateşkes ve esir değişimi anlaşmasına son şeklinin verilmesi için Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuğunda Hamas ile İsrail arasında yürütülen dolaylı müzakereler yoğun şekilde devam ediyor. Duyurulması an meselesi olarak görülen anlaşma beklenirken bölgeden yeni haberler peş peşe geldi.