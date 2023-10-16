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Haberler Galeri Gazze için umutlar tükeniyor! BM zaman verdi: Son 24 saat...
Giriş Tarihi: 16.10.2023 07:08 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 07:08

Gazze için umutlar tükeniyor! BM zaman verdi: Son 24 saat...

Gazze, İsrail tarafından günlerdir art arda bombalanırken Birleşmiş Milletler, endişe verici bir haber yayımlayarak şehirdeki hastanalerde son 24 saatlik bir yakıtın kaldığını ifade etti.

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Gazze için umutlar tükeniyor! BM zaman verdi: Son 24 saat...

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze Şeridi'nde tüm hastanelerdeki yakıt rezervlerinin sadece 24 saat içinde tükeneceği uyarısında bulundu.

Gazze için umutlar tükeniyor! BM zaman verdi: Son 24 saat...

OCHA, X platformundaki paylaşımında Gazze Şeridi'ndeki tüm hastanelerde yakıt rezervlerinin yaklaşık 24 saat yetebileceğini duyurdu.

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Gazze için umutlar tükeniyor! BM zaman verdi: Son 24 saat...

OCHA ofisinden Gazze'deki duruma ilişkin günlük raporda, yedek trafoların durmasının binlerce insanın hayatını tehlikeye atabileceği belirtildi.

Gazze için umutlar tükeniyor! BM zaman verdi: Son 24 saat...

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings, raporda, Gazze'de benzeri görülmemiş "insanlık dışı" durumun ciddiyeti ve temel tedariklerin tükenmesi konusunda uyardı.

Gazze için umutlar tükeniyor! BM zaman verdi: Son 24 saat...

Hastings, OCHA'da var olan suyun bugün ya da en geç yarın biteceğinin altını çizerek, "Su halen kapalı. İhtiyacımız olan, en azından Gazze'nin güneyindeki kuyuların doldurulması için su tedarikinin yeniden sağlanması. Bunun derhal olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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